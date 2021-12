Com provável desfalque de Arthur, seleção 'envelhece'

Tite foi mantido como técnico da Seleção Brasileira depois da eliminação na Copa de 2018 com o desafio de rejuvenescer o elenco que fracassou diante da Bélgica, mas, 11 meses depois da derrota na Rússia e às vésperas da estreia na primeira competição do ciclo para o Mundial do Qatar, a renovação ainda não foi vista.

Dos prováveis titulares para o jogo de abertura da Copa América, contra a Bolívia, nesta sexta-feira, 14, sete jogadores estiveram na Rússia. Ou seja, a Seleção brasileira deve iniciar a Copa América com mais cara de 2018 do que de 2019.

Essa versão ‘envelhecida’ ganha mais corpo pelo quase certo desfalque do volante Arthur, uma das novidades promovidas por Tite. O jogador levou uma pancada no joelho direito no amistoso com Honduras, domingo, não participou dos últimos dois treinos e é dúvida. A CBF tem até a noite de quinta, 13, para comunicar à Conmebol um possível corte.

Desde a Copa-2018, Tite convocou 44 jogadores, dos quais 24 não estiveram na Rússia e 11 estrearam na Seleção. Mas, de toda essa peneira, poucos nomes ganharam espaço efetivamente. A espinha dorsal é a mesma que caiu nas quartas do Mundial. No gol, Alisson foi mantido. Na defesa, ficaram Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís. A ‘novidade’ é Daniel Alves, 36, que só não foi à Rússia porque se machucou. No meio, permaneceram Casemiro e Philippe Coutinho. No ataque, Firmino, reserva no Mundial, agora é titular.

“Tenho 33 anos, então é mais fácil falar, mas não devemos olhar para a idade. Na Seleção têm de jogar os melhores, não adianta convocar um garoto de 17 anos para dar visibilidade se ele não está bem. Agora, se ele é o melhor com 17 anos, tem de estar aqui”. disse Filipe Luís.

A pequena renovação de Tite tem Richarlison e David Neres como protagonistas. O primeiro já conquistou o seu espaço, enquanto o segundo aproveitou-se do corte de Neymar.

Pelé ausente

Aos 78 anos, com problemas de saúde, Pelé não estará presente na Copa América. De acordo com o seu assessor particular, José Fornos, não está prevista a ida do Rei do Futebol a nenhum evento do torneio.

Pelé possui apenas um rim e dificuldades de locomoção devido a duas cirurgias no quadril, e já foi avisado pelos médicos que, se não reduzir o ritmo de trabalho, corre risco de agravamento da saúde.

Em abril, o ídolo precisou ser internado às pressas por causa de uma infecção urinária quando estava em Paris para participar de um evento comercial. De volta ao Brasil, foi novamente internado para retirar uma pedra no rim. Sua última aparição pública foi durante um encontro com o ex-presidente dos EUA Barack Obama, no mês passado, em São Paulo.

adblock ativo