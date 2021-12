Com problemas pessoais, Hamilton cancela eventos e adia chegada ao Brasil

Um dos pilotos mais aguardados pelos fãs brasileiros de Fórmula 1, Lewis Hamilton não desembarcará no Brasil com a antecedência que esperava. Com problemas pessoais, o inglês precisou cancelar eventos nesta quarta-feira, 11, e adiou sua chegada a São Paulo, onde vai disputar no domingo o GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos.

A Mercedes não confirmou o motivo do atraso do tricampeão, que deveria conceder entrevista coletiva nesta quarta, em evento de um dos patrocinadores da equipe. A justificativa oficial é de que o inglês chegará ao País depois do esperado em razão de "problemas pessoais".

De acordo com a imprensa internacional, o piloto teria sentido febre no início da semana. O mal-estar não impediria sua participação na prova de São Paulo. Mas adiou em um dia sua chegada. A expectativa é de que Hamilton desembarque no Brasil na manhã de quinta e participe normalmente dos eventos do dia e dos treinos livres de sexta-feira.

Campeão da temporada por antecipação, o piloto da Mercedes busca sua primeira vitória da carreira em Interlagos. Com apenas dois pódios em oito participações em São Paulo, ele espera finalmente vencer aquela que considera uma das provas mais especiais da temporada, por ser a corrida em que seu ídolo Ayrton Senna tinha todo o apoio da torcida. Em 2014, ele bateu na trave ao terminar a corrida em segundo lugar, atrás apenas do companheiro Nico Rosberg.

