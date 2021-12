Com primeiro gol de Neymar, Barcelona goleia Tailândia

Na estreia como titular, Neymar fez seu primeiro gol pelo Barcelona nesta quarta-feira, ao disputar os 45 minutos iniciais da goleada por 7 a 1 sobre a seleção da Tailândia, em amistoso disputado em Bangcoc. Em seu terceiro jogo com a camisa do clube espanhol, o atacante brasileiro também começou a se entender com o astro argentino Messi, com quem buscou fazer algumas jogadas diante dos tailandeses.

Até então, Neymar tinha participado de dois amistosos na pré-temporada do Barcelona. Entrou nos 15 minutos finais do empate por 2 a 2 com o Lechia Gdansk, na Polônia, e disputou todo o segundo tempo da goleada por 8 a 0 sobre o Santos no Camp Nou. Nas duas ocasiões, ele não conseguiu marcar gol e jogou pouco tempo com Messi - foram apenas 16 minutos no massacre diante do time santista.

Nesta quarta-feira, porém, o técnico argentino Gerardo Martino escalou Messi e Neymar juntos pela primeira vez. Assim, a dupla de astros começou a se entrosar em campo, buscando algumas jogadas durante a etapa inicial do amistoso em Bangcoc. E, diante de um adversário frágil como a Tailândia, apenas a 138ª colocada no ranking de seleções da Fifa, não tiveram muito trabalho.

Neymar foi o responsável por abrir o placar no amistoso em Bangcoc. Logo aos 11 minutos, Messi tabelou com Pedro e acionou Fàbregas, que, em posição duvidosa dentro da área, só rolou para o atacante brasileiro fazer 1 a 0. Foi o primeiro gol do jovem astro de 21 anos com a camisa do seu novo clube, e também foi o começo da impiedosa goleada do Barcelona sobre a seleção da Tailândia.

O Barcelona fez mais quatro gols no primeiro tempo, sempre com participação de Messi. Ele próprio marcou dois, em cobrança de pênalti aos 13 minutos e após passe do lateral brasileiro Adriano aos 24. E o argentino ainda deu passe para os outros dois, ambos marcados por Pedro, aos 18 e aos 34. Já aos 41, a Tailândia diminuiu com Dangda, que bateu pênalti cometido pelo zagueiro francês Bagnack.

Ainda se recuperando de uma anemia, que, segundo o Barcelona, é algo natural após a cirurgia para retirada das amígdalas e não o impede de trabalhar normalmente, Neymar deixou o amistoso no intervalo - o chileno Alexis Sánchez entrou em seu lugar. Junto com ele, o técnico também tirou Messi, Daniel Alves e Piqué. Em compensação, entraram astros como Xavi, Busquets e Iniesta no Barcelona.

No segundo tempo, porém, o Barcelona diminuiu o ritmo. Já sem Neymar e Messi, o time espanhol preferiu ficar tocando bola, sem pressa ou agressividade, e marcou apenas mais dois gols. E saíram logo no começo, com Pedro, aos dois minutos, e Alexis Sánchez, aos três. Assim, venceu a Tailândia por 7 a 1. Agora, o próximo amistoso é no sábado, contra um combinado da Malásia, em Kuala Lumpur.

