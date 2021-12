Com presença de Dilma Rousseff, COB apresenta novo mascote do Time Brasil

Uma onça (não muito) pintada, batizada com o nome de Ginga, é a nova mascote do Time Brasil. A apresentação do símbolo que representa a equipe brasileira que disputará os Jogos Pan-americanos do próximo mês e da Olimpíada de 2016 aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, no Rio, e contou com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff.

Dilma chegou ao Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, pouco depois das 11h. Ela estava acompanhada do governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do ministro do Esporte, George Hilton, e do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman. Todos eles se reuniriam no início da tarde para uma "reunião de trabalho" visando os Jogos Olímpicos do próximo ano.

A presidente assistiu a apresentações de saltos ornamentais e nado sincronizado e fez um discurso protocolar, desejando sorte aos atletas que representarão o Brasil no Pan de Toronto, no próximo mês, e lembrando da proximidade da Olimpíada de 2016.

"Milhares de atletas e milhões de pessoas vêm aqui assistir o evento (Jogos Olímpicos) que comemora sobretudo a paz entre os povos", discursou a presidente. "O Rio de Janeiro vai se transformar na capital olímpica, e ao ser a cidade olímpica nada mais justo que se esteja aqui para celebrar o Dia Olímpico". O Dia Olímpico é comemorado nesta terça-feira no mundo todo.

"Quero me dirigir aos 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos. Desejo muita sorte e sucesso. Dentro da bagagem de cada um de vocês vai a torcida verde e amarela", declarou a presidente. "Quando um atleta brasileiro sobe ao pódio, é com o orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganho."

Mascote

De acordo com o COB, a escolha de uma onça-pintada como mascote se deu por ela ser "um dos mais notáveis mamíferos das Américas". Ginga foi criado pela Oca Filmes, um estúdio brasileiro de design.

adblock ativo