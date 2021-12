Com pranchas novas, Mineirinho sofre derrota no Rio

Um dos principais surfistas do mundo na atualidade, o brasileiro Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho, precisou pegar pranchas novas para competir na etapa do Brasil do circuito mundial de surfe, que começou nesta quarta-feira, no Rio. E acabou perdendo na primeira rodada da competição para o português Tiago Pires, caindo na repescagem.

As pranchas com as quais Mineirinho está disputando a atual temporada do ASP World Tour, o circuito mundial do surfe, foram retidas pelos fiscais da Receita Federal na alfândega do Aeroporto do Galeão, no Rio. Ele chegou a fazer um apelo através das redes sociais na última segunda-feira, mas não conseguiu a liberação do material para competir.

Um membro da equipe de Mineirinho trouxe as pranchas da Austrália, onde aconteceu a etapa anterior do circuito, para o Brasil, mas não conseguiu passar pela fiscalização da Receita Federal. Assim, o surfista paulista foi obrigado a pegar um material novo para competir no Rio, sendo derrotado pelo português por 9,70 a 9,60 na primeira rodada.

Apesar da derrota, Mineirinho segue vivo na disputa da etapa do Rio. Atualmente em sexto lugar no ranking mundial, ele vai agora para a repescagem contra o irlandês Glenn Hall, precisando vencer para não ser eliminado. Enquanto isso, outros três surfistas brasileiros conseguiram ganhar nesta quarta-feira na Barra da Tijuca e avançaram na competição.

Líder do ranking mundial, Gabriel Medina confirmou o favoritismo e venceu na primeira rodada. Assim como ele, os brasileiros Jadson André e Filipe Toledo também se classificaram - este último, inclusive, teve a melhor performance do dia no Postinho, ao somar 18,30 pontos de 20 possíveis, sendo que ainda descartou uma ótima nota 8,77.







