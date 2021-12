Com poucas surpresas, Ferrari exibe seu novo carro

Sem grandes novidades em relação ao carro que usou no ano passado, a Ferrari lançou nesta sexta-feira, em Maranello, na Itália, o modelo que Felipe Massa e Fernando Alonso irão pilotar na temporada de 2011 da Fórmula 1. Batizado de F150, em alusão ao aniversário de 150 anos da unificação da Itália, ele traz as cores da bandeira do país na parte traseira do aerofólio.



A Ferrari é a primeira equipe da F-1 a apresentar seu novo modelo para esta temporada. O primeiro teste oficial do carro será realizado na próxima terça-feira, em Valência, na Espanha, quando começam os treinos coletivos da categoria.

Confira o vídeo do novo F150 feito pela Ferrari:

