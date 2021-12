Com polêmicas e tabu, dupla Ba-Vi faz 6º clássico do ano

Desde que Bahia e Vitória se reencontraram na elite do futebol nacional, em 2013, já ocorreram cinco partidas. Quatro pelo Baianão e uma pelo Campeonato Brasileiro. E desde o jogo histórico que marcou a reinauguração da Fonte Nova, no dia 7 de abril, foram três triunfos do Vitória e dois empates.

Além disso, o clássico desta quarta-feira, 9, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, terá um tempero especial. Sem vencer o rival há dois anos, o Bahia precisa mais do que nunca da vitória para sair da incômoda posição à beira da zona do rebaixamento.

O Esquadrão ocupa a 14ª posição, com 33 pontos, somente quatro acima do Vasco, primeiro time na zona da degola. O Vitória, por sua vez, busca entrar no grupo que se classifica à Libertadores da América e um triunfo pode reduzir para um ponto a diferença para o Atlético-PR - último time dentro do G-4.

Como todo clássico, a rivalidade histórica entre Bahia e Vitória falou alto durante a semana de preparação para o embate. Indagado sobre o que sentia ao ver a camisa do rival, o volante Feijão declarou sentir ódio do time rubro-negro. Michel, por outro lado, disse que o jovem deveria medir as palavras e manter a cautela, pois poderia ter a perna quebrada em uma jogada mais ríspida.

Com polêmicas, tabus e emoções, Bahia e Vitória se enfrentam em situações distintas. E uma coisa é certa: vencer o maior rival, trará ânimo novo para os respectivos objetivos na sequência do campeonato. Seja ele respirar tranquilo longe da zona de rebaixamento ou manter vivo o sonho de se manter na briga pela Libertadores da América.

Bahia - Sem poder contar com o capitão Titi, o técnico Cristóvão Borges deve lançar mão do zagueiro Rafael Donato em companhia a Lucas Fonseca no miolo da zaga. O comandante também testou Demerson durante a preparação, mas, se a escalação defensiva se repetir, Donato deverá começar jogando.

A boa notícia no Esquadrão fica por conta do meia-atacante Marquinhos Gabriel. Ele no intervalo do jogo contra a Ponte Preta, reclamando de dores musculares, mas foi liberado pelo departamento médico e vai pintar como opção no banco de reservas. William Barbio será mantido na equipe.

Além de Marquinhos, Cristóvão também vai poder contar com o retorno dos volantes Hélder e do atacante Wallyson. Junto com Lucas Fonseca, a dupla cumpriu suspensão automática no empate com a Macaca, e está à disposição da comissão técnica.

Vitória - O Leão terá três desfalques importantes para o duelo. Dois deles já esperados e o terceiro, certamente será o mais sentido. Depois de levar o terceiro cartão amarelo, o lateral Ayrton e o meia Escudero estão fora do clássico.

No lado direito, o técnico vai escalar o polivalente Luiz Gustavo - o jovem de 19 anos, zagueiro de origem, já atuou como beque, como volante e agora será "improvisado" na vaga de Ayrton. Já para a vaga de Escudero, Leílson irá começar jogando. Vander, cotado para o meio, sequer foi relacionado.

O desfalque mais sentido será do atacante Maxi Biancucchi. Recuperado de lesão que o tirou de combate desde o dia 18 de setembro, havia a expectativa do argentino ser relacionado para a partida. No entanto, o artilheiro da equipe ao lado de Dinei - com oito gols - foi vetado pelo departamento médico e Marquinhos será mantido na linha de frente do Leão.

adblock ativo