Com 'pneus', Nadal arrasa na estreia em Roland Garros

Para quem ouvia as primeiras contestações, depois de derrotas no giro da temporada de saibro na Europa, Rafael Nadal fez uma demonstração de força nesta segunda-feira, em sua estreia em Roland Garros. O dono de oito títulos no saibro francês aplicou dois "pneus" no norte-americano Robby Ginepri e fechou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/3 e 6/0, em apenas 1h42min de partida.

Nadal teve desempenho quase impecável na Quadra Suzanne Lenglen, a segunda em importância no complexo de Roland Garros e com menor capacidade de público. Sem ter o saque quebrado, o espanhol cravou 27 bolas vencedoras (contra 18 do rival) e cometeu 15 erros não forçados (Ginepri registrou 41). Também aproveitou 87% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Com este ritmo, deu poucas chances ao rival americano, que já foi Top 20 mas ocupa somente o 279º lugar do ranking atualmente. Nadal simplesmente fechou o primeiro e o terceiro set sem ceder games ao adversário. Ginepri só venceu seus três games de honra na segunda parcial, oferecendo praticamente nenhuma resistência ao favorito.

Nadal alcançou nesta segunda a marca de 60 vitórias em Roland Garros, um recorde. No domingo, ele chegou a ser alcançado por Roger Federer, que cravou o 59º triunfo. Mas o espanhol voltou a se isolar como o maior vencedor no saibro parisiense nesta segunda. Ali em busca não apenas o nono título como também a permanência no topo do ranking da ATP. Se perder antes da final, tem boas chances de ser superado por Novak Djokovic.

Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do confronto entre o local Paul-Henri Mathieu e o austríaco Dominic Thiem. Ainda nesta segunda, venceram seus jogos os cabeças de chave Tommy Robredo (17º), Feliciano López (26º) e Roberto Bautista (27º), todos espanhóis, além do colombiano Alejandro Gonzalez, do russo Teymuraz Gabashvili e do austríaco Jurgen Melzer.

