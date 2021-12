Com 'pneu', Sharapova bate Stosur e avança às quartas

Depois de um "apagão" no primeiro set, Maria Sharapova obteve forte reação contra a australiana Samantha Stosur neste domingo e venceu com direito a um "pneu" no terceiro set: 3/6, 6/4 e 6/0. A russa avançou às quartas de final de Roland Garros, sonhando com o segundo título no saibro de Paris.

Atual vice-campeã, ela terá pela frente agora a grande surpresa do Grand Slam francês. Sua próxima adversária será a espanhola Garbiñe Muguruza, a responsável pela eliminação da número 1 Serena Williams, logo na segunda rodada. Ainda sem perder sets, a tenista da Espanha avançou ao despachar a local Pauline Parmentier por 6/4 e 6/2.

Para alcançar as quartas, Sharapova precisou mostrar poder de reação em sua partida mais difícil em Roland Garros até agora. Apesar do embalo conquistado no jogo anterior, quando venceu por duplo 6/0, ela esteve irreconhecível no início do confronto e foi facilmente dominada por Stosur.

No entanto, buscou forças e, com seus famosos gritinhos em quadra, começou a reação no segundo set. Mais confiante, venceu os últimos nove games da partida e arrasou a australiana na terceira parcial, sem ceder games.

A rodada deste domingo também definiu outro duelo das quartas de final. A espanhola Carla Suarez Navarro e a canadense Eugenie Bouchard vão se enfrentar cada uma em busca da primeira semifinal no Grand Slam francês. Suarez Navarro derrotou a croata Ajla Tomljanovic por duplo 6/3, enquanto Bouchard despachou a alemã Angelique Kerber, atual número nove do mundo, por 6/1 e 6/2.

