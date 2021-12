Com 'pneu', Nadal arrasa Thiem e mira 10º título em Roland Garros

Rafael Nadal nunca esteve tão perto da incrível marca de 10 títulos em Roland Garros. Sem hesitar ou oscilar, e com uma estratégia certeira, o tenista espanhol arrasou o austríaco Dominic Thiem nesta sexta-feira, com direito a um "pneu" na quadra Philippe Chatrier, e garantiu seu lugar na grande final do Grand Slam francês. O grande favorito ao título derrotou o jovem de 23 anos por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0.

Mais cauteloso que o rival, Nadal soube dominar Thiem desde o começo ao abusar das bolas mais aprofundadas, neutralizando os golpes mais agressivos do adversário. Assim, devolveu a única derrota que sofreu neste giro europeu sobre o saibro, nas quartas de final do Masters 1000 de Roma, há três semanas.

Desta vez, Nadal mostrou por que é considerado o "Rei do Saibro" e por que está a caminho de faturar o décimo troféu em Roland Garros, acumulando agora 78 vitórias em 80 partidas disputadas no torneio francês. Esbanjando foco e confiança, ele precisou de apenas um set para se sobrepor a Thiem, já abatido a partir da segunda parcial.

Na primeira, o austríaco impôs resistência e até fez um duelo equilibrado. Ele faturou uma quebra de saque, mas sofreu duas quebras. Sem conseguir impor seu estilo mais agressivo, pegando a bola na subida, porque Nadal aprofundava todos os golpes, passou a cair de rendimento.

Mentalmente, o austríaco já começou o segundo set derrotado. Nadal, então, não precisou fazer nada além do que já vinha fazendo em Roland Garros. Uma quebra solitária foi o suficiente para levar também o segundo set.

Na última parcial, Thiem simplesmente não conseguiu manter nenhum dos seus saques. Venceu apenas nove pontos disputados, sendo que seis destes foram resultados de erros não forçados do favorito, que venceu 27 no rápido set. Nadal sacramentou a vitória em 2h07min de partida.

Em busca do seu 10º título em Paris, e o 15º Grand Slam no total, Nadal terá pela frente neste domingo, a partir das 10 horas (horário de Brasília), o suíço Stan Wawrinka. O número três do mundo vai encarar o 4º colocado após eliminar nesta sexta o escocês Andy Murray. Wawrinka superou o atual líder do ranking em uma batalha de cinco sets, com duração de 4h34min.

Nadal e Wawrinka já se enfrentaram 18 vezes no circuito profissional. O espanhol leva ampla vantagem, com 15 triunfos. Porém, na única decisão de Grand Slam que já fizeram, o suíço venceu, no Aberto da Austrália de 2014, em quadra rápida. Três anos depois, Wawrinka terá a dura missão de tentar repetir o feito, com a confiança de quem também já foi campeão em Paris, em 2015.

adblock ativo