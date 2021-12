Com placar centenário, Vitória perde para Flamengo no NBB

O Vitória/Universo perdeu para o Flamengo, atual campeão do NBB (Novo Basquete Brasil), por 101 a 53, na tarde deste sábado, 20, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Sem conseguir imprimir um bom ritmo defensivo, o rubro-negro baiano não resistiu ao jogo coletivo do rubro-negro carioca, que conquistou um elástico triunfo diante de sua torcida. Com o resultado, a equipe baiana segue na 13º posição, uma abaixo da zona dos Playoffs.

Depois de somar sua quarta derrota seguida no NBB, o Vitória fará três jogos consecutivos como mandante na busca pela reabilitação. Na próxima sexta, 26, a equipe receberá o Rio Claro Basquete e, depois, nos dias 9 e 11 de março, duelará com Paschoalotto/Bauru e Franca Basquete, respectivamente, em Salvador.

