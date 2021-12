Com pequena vantagem, Hamilton lidera primeiro treino livre para o GP de Mônaco

Lewis Hamilton começou na frente o fim de semana do GP de Mônaco, a sexta das 21 etapas da temporada 2019 da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, o britânico da Mercedes foi o mais rápido do acirrado primeiro treino livre realizado no circuito de rua de Montecarlo.

Hamilton chegou para o GP de Mônaco embalado pela vitória na etapa anterior, na Espanha, o que lhe colocou na liderança do Mundial de Pilotos. E agora ele iniciou as atividades em Montecarlo na liderança da sessão inicial após cravar o tempo de 1min12s106.

Apesar da liderança de Hamilton, o treino desta quinta-feira foi equilibrado, com o segundo colocado, o holandês Max Verstaeppen, da Red Bull, ficando bem próximo ao britânico, com uma desvantagem de apenas 0s059. E o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe do britânico na Mercedes, também brigou pela liderança, tanto que ficou a apenas 0s072 do primeiro colocado, ainda que somente na terceira posição.

Só aí, então, apareceram os pilotos da Ferrari na classificação do primeiro treino livre para o GP de Mônaco. E o local Charles Leclerc foi quem teve o melhor desempenho, na quarta colocação, a 0s361 de Hamilton. O alemão Sebastian Vettel foi o quinto colocado, mas com uma desvantagem considerável, de 0s717.

Apenas os cinco primeiros colocados conseguiram registrar voltas em menos de 1min13 na atividade inicial pelas ruas de Montecarlo. E quem veio depois deles foi o francês Pierre Gasly, da Red Bull, na sexta colocação, com o alemão Nico Hulkenberg, da Renault, em sétimo lugar, sendo o mais rápido entre os carros que compõem o meio do pelotão do grid da Fórmula 1.

A relação dos dez primeiros colocados do treino livre que abriu as atividades do GP de Mônaco foi completada, em ordem, pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e pelo francês Romain Grosjean, o outro piloto da Haas. Vencedor do GP de Mônaco no ano passado, quando estava na Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, hoje na Renault, fechou a atividade em 11º lugar.

O segundo treino livre para o GP de Mônaco vai ser realizado a partir das 10 horas (de Brasília) desta quinta-feira. O horário é o mesmo da sessão de classificação no sábado, sendo que a largada para a corrida está agendada para as 10h10 de domingo. As cinco provas anteriores desta temporada tiveram dobradinhas da Mercedes.

adblock ativo