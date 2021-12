Com pendurados contra Uruguai, seleção pode ter baixas diante do Paraguai

A Seleção Brasileira corre o risco de entrar em campo bastante desfalcada na próxima terça-feira, 28, quando receberá o Paraguai, em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Afinal, dos 23 jogadores à disposição de Tite para o duelo desta quinta-feira, 23, com o Uruguai, sete estão pendurados com um cartão amarelo - no torneio eliminatório, duas advertências deixam o atleta de fora do compromisso seguinte.

Quatro jogadores são os que correm mais riscos, por serem titulares na partida marcada para o Estádio Centenário, casos do lateral-direito Daniel Alves, do zagueiro Miranda, do volante Paulinho e do meia Renato Augusto. O lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante Fernandinho e o meia Giuliano completam a lista.

Um possível cartão amarelo recebido por eles poderá abrir caminho para nomes como os de Fagner e Thiago Silva receberem uma chance na equipe no duelo com o Paraguai, além de abrir caminho para que jogadores do futebol nacional sejam convocados e componham o grupo da seleção na próxima terça-feira.

A possibilidade se torna ainda mais real porque o duelo desta quinta em Montevidéu envolve os dois primeiros colocados nas Eliminatórias. "O fato de ser o primeiro e o segundo colocados aumenta a rivalidade. Mas temos experiência para lidar com essa situação", previu o goleiro Alisson, titular do time de Tite, técnico que reiteradas vezes declarou que os jogadores devem estar prontos para quando surgir a oportunidade de defenderem a seleção.

Apesar do risco de perder titulares e ainda mais pelo peso da rivalidade entre Brasil e Uruguai, nenhum jogador vai entrar em campo no Estádio Centenário cogitando a possibilidade de tirar o pé. "Não podemos pensar no cartão. Temos que pensar em fazer o melhor e trazer a vitória. Se tiver que fazer um falta, vamos fazer", avisou Miranda, um dos pendurados da seleção.

adblock ativo