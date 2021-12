Com pênalti defendido por Douglas, Vitória vence o Conquista e está na 2ª fase

Em bela estreia, o goleiro Douglas defendeu um pênalti cobrado por Alessandro Azevedo e garantiu o triunfo do Vitória por 1 a 0 diante do Vitória da Conquista, nesta quarta-feira, 2, no Estádio Lomanto Júnior, em Conquista, pela décima rodada do Campeonato Baiano 2011.

O meia Nikão, outro estreante no Vitória, marcou o único gol do triunfo, que garantiu ao Rubro-negro chegar aos 20 pontos e conquistar vaga na segunda fase por antecipação. Isso porque o Camaçari, que venceu o Colo-Colo por 2 a 0, só pode somar 17 pontos faltando duas rodadas para terminar a primeira fase.

Agora, o Leão enfrenta o Juazeiro na próxima quinta-feira, 10, no Barradão, para garantir o primeiro lugar de seu grupo. Já o Bode, que permanece com 16 pontos, mas caiu para a terceira posição do Grupo 1, enfrenta o Ipitanga na próxima quarta-feira, 9, no Estádio Pedro Amorim, em Senho do Bonfim, para buscar classificação à segunda fase.

O jogo ¿ O Vitória da Conquista teve maior posse de bola e pressionou durante todo o primeiro tempo, mas deixou espaços em sua defesa e sofreu, aos 19 minutos, o gol que garantiu o triunfo rubro-negro. O meia Nikão recebeu lançamento na área e finalizou de primeira para marcar um golaço.

Mesmo com o gol, o Bode foi buscar o resultado. Aos 29, Reniê derrubou Buba na grande área e Rodrigo Martins Cintra marcou pênalti do zagueiro rubro-negro. O meia Alessandro Azevedo bateu a penalidade, mas o goleiro Douglas caiu no canto direito e fez bela defesa.

Na segunda etapa, o Vitória da Conquista continuou no ataque para tentar empatar a partida. Porém, foi o Leão que chegou com perigo, aos cinco minutos, quando Neto Baiano deu bom passe para Léo. O lateral entrou na área e chutou forte, mas a defesa do Bode apareceu para evitar o segundo gol do jogo.

O Conquista permaneceu no ataque, mas sem criar jogadas perigosas. No fim do jogo, o lateral-esquerdo Carlinhos chutou da grande área após boa tabela, mas a bola subiu e foi para fora. Com isso, o Leão conseguiu segurar o resultado e levar os três pontos para Salvador.



Veja os outros resultados da décima rodada:

Atlético 1 X 1 Fluminense

Colo-Colo 0 X 2 Camaçari

Bahia de Feira 2 X 1 Serrano

Bahia 3 X 0 Ipitanga

Juazeiro 2 X 2 Feirense

Vitória da Conquista 0 x 1 Vitória

Décima rodada do Campeonato Baiano 2011

Local: Estádio Lomantão, em Vitória da Conquista (BA)

Árbitro: Rodrigo Martins Cintra.

Assistentes: Marcos Welb Rocha e Adson Márcio Lopes Leal.



Público: 8.015 torcedores.

Renda: R$ 43.243,00.

Gol: Nikão (aos 19 min da 1ª etapa) para o Vitória.

Cartões amarelos: Alessandro Azevedo (Vitória da Conquista); Uelliton (Vitória).

Vitória da Conquista: Marcão; Alex, Rogério, Silvio e Carlinhos; Mica, Alessandro Azevedo, Lei (Medalha) (Tanaka) e Braw; Buba (André) e Hiroshi. Técnico: Guilhermino Lima.

Vitória: Douglas; Nino Paraíba, Reniê, Gabriel Paulista e Léo; Esdras (Bida), Uelliton, Mineiro e Nikão (Ernani); Rildo (Adailton) e Neto Baiano. Técnico: Antônio Lopes.



