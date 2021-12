Com patrocínio pendente, baiano Razia pode ficar fora da F-1

O piloto Baiano Luiz Razia, que chegou a ser anunciado como um dos pilotos da escuderia russa Marussia, pode ficar de fora da temporada de 2013 da Fórmula 1, devido à pendência de pagamento de um dos seus patrocinadores.

Nesta quinta-feira, 28, pela segunda vez dentro de uma semana, o nome do piloto não aparecia na programação do circuito de treinos na pista de Barcelona, e então quem correu no seu lugar foi o piloto Max Hilton.

O baiano está com a sua situação ameaçada na Fórmula 1, porque o patrocinador em questão, uma empresa suiça de cosméticos que fabrica lenços, ainda não quitou umas das parcelas que deve à Marussia.

De acordo com a escuderia, se o pagamento não for realizado com brevidade, Razia pode perder o contrato e adiar o seu sonho de correr pela Fórmula 1. Em lugar do piloto baiano, a Marussia estaria cogitando a possibilidade de convidar o finlandês Heikki Kovalainen ou o russo Vitaly Petrov.

