Com partida decisiva no Maranhão, CBF confirma as datas das finais da Série C

A CBF divulgou nesta terça-feira as datas das rodadas de ida e volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. A disputa começa neste domingo, a partir das 16 horas, quando Náutico e Sampaio Corrêa fazem o primeiro jogo da decisão no estádio dos Aflitos, no Recife.

A partida de volta está marcada para o dia 6 de outubro, o domingo seguinte, no estádio Castelão, em São Luís. O Sampaio Corrêa conquistou o direito de jogar o segundo duelo em casa porque tem a maior pontuação na somatória de todas as fases, com 41 contra 38 do Náutico.

Assim como nas fases anteriores, gols marcados fora de casa não contam como critério de desempate. A expectativa sobre as datas dependia apenas do acerto com o grupo de comunicação que transmite os jogos da Série C ao vivo.

O Sampaio Corrêa buscará o seu quarto título nacional da história, após conquistas da Série B de 1972, da Série C de 1997 e da Série D de 2012. O Náutico, por sua vez, busca o primeiro título fora do âmbito regional. A última final nacional disputada pelo time pernambucano foi em 1988, quando perdeu a taça da Série B para a Internacional, de Limeira (SP).

Além dos finalistas, Juventude e Confiança-SE, que chegaram às semifinais, também já tinham garantido o acesso para a Série B em 2020.

