Com o fim do prazo de inscrições, 2ª do Baianão tem 4 times

Depois de dois adiamentos devido às dificuldades de laudos técnicos dos estádios, o prazo para a inscrição de clubes na 2ª Divisão do Campeonato Baiano se encerra nesta segunda-feira, 25. Até a data limite de adesão, apenas quatro equipes já estão confirmadas: Atlético de Alagoinhas, Atlântico, Catuense e Ypiranga. O torneio está marcado para começar no dia 3 de julho.

Enquanto que em 2015 a Segundona do Baiano começou em abril, o torneio de acesso à elite do Estadual deste ano passou por diversos atrasos. A principal complicação dos clubes - que votaram a favor do adiamento do torneio - foi a aprovação dos laudos do estádios para a disputa dos jogos.

Para este ano, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) exige que os times joguem apenas em suas respectivas cidades-sede, sem a possibilidade de mudar o mando de campo durante o campeonato. Outra mudança em relação à 2016 está na regularização dos elencos. As equipes poderão inscrever 35 jogadores, sendo 29 deles com idade máxima de 23 anos. A principal alteração, contudo, fica para a nova regra de que apenas uma agremiação poderá conquistar o acesso para o Baianão 2017.

Entre os clubes confirmados, destaque para o Atlântico Esporte Clube, que volta a disputar um torneio profissional após 14 anos, quando jogou a Taça Estado da Bahia. Atlético e Ypiranga voltam a disputar uma vaga na elite do futebol baiano, enquanto a Catuense tenta retornar após o rebaixamento em 2015.

Corrida contra o tempo

Segundo o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, a expectativa é de que "se inscrevam nesta segunda-feira mais seis equipes, sendo que para quatro delas faltam detalhes dos laudos dos estádios, enquanto as outras duas dependem do aval da CBF para sua profissionalização".

Em relação aos locais dos jogos, Poções, Jequié e os conterrâneos Itabuna e Grapiúna dependem de uma última aprovação dos laudos técnicos. "O Coronel Diniz fará uma última visita nessas praças neste final de semana para que as equipes possam se inscrever", afirmou Rodrigues, na última sexta-feira. Se confirmados, Jequié e os clubes de Itabuna voltam a jogar a divisão de acesso do Baianão.

Já o Poções busca retornar ao cenário baiano depois de quatro anos longe de torneios oficiais. Desde o final do ano passado, a nova diretoria da Raposa do Agreste tenta, ao lado da prefeitura local, reformar o Estádio Heraldo Curvelo para a volta do clube já na temporada 2016.

Além dos concorrentes mais tradicionais, de última hora, o futebol do estado pode ganhar dois estreantes em competições profissionais: o Pituaçu Esporte Clube e o Clube Atlético Coiteense, que já obtiveram o aval de profissionalização da FBF e aguardam uma autorização final da CBF para a inscrição na Segundona.

O Pituaçu, criado ano passado, vai disputar suas partidas em Salvador no estádio homônimo. A equipe será gerida pelo deputado estadual Marcos Manassés, que já atuou em equipes como Jacobina e Jacuipense. Já o Atlético, que disputa torneios amadores, foi fundado em 1994 e tenta participar de seu primeiro torneio profissional.

Dificuldades

Botafogo e Juazeiro, que disputaram a 2ª Divisão em 2015, enfrentam dificuldades e podem ficar de fora neste ano.

Já o Serrano, de Vitória da Conquista, rebaixado no ano passado, optou por desistir de torneios em 2016 para reestruturação do clube e construção de seu centro de treinamento, disputando apenas o Baiano infantil e juvenil.

