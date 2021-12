Com o fim da Copa, times baianos voltam aos campeonatos nacionais

A Copa do Mundo 2018 acabou neste domingo, 15, para as seleções, consagrando a França como bicampeã. Com o fim da parada para o Mundial da Rússia, Bahia e Vitória voltam as suas atenções para os campeonatos nacionais.

O Bahia entra em campo nesta segunda, 16, contra o Vasco da Gama, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h, em São Januário. O tricolor venceu a primeira partida na Fonte Nova por 3 x 0. Pela Série A, o esquadrão enfrenta a Chapecoense nesta quinta, 19, na Arena Condá.

Já o Vitória, como apenas está disputando o Brasileirão, só joga na próxima quarta, 18, às 21h, no Barradão, contra o Paraná.

Os rivais baianos se enfrentam no domingo, 22. O clássico acontecerá na Fonte Nova, às 16h.

O Vitória está na 16ª posição, com 12 pontos. O Bahia, com a mesma pontuação, está em 17ª, já que tem menos gols a favor.

