Com o bi na mira, Barcelona tenta retomar melhores momentos

Com duas derrotas nos últimos três jogos, o Barcelona precisa reviver seus melhores dias nesta quarta-feira, 13, às 15h45 (da Bahia), para não correr o risco de ver a meta do bicampeonato da Liga dos Campeões ir por terra.

No jogo de ida, há uma semana, o Barça chegou ao seu sétimo triunfo consecutivo diante do Atlético de Madrid, mas só o alcançou - de virada, por 2 a 1 - após a expulsão de Fernando Torres ainda no primeiro tempo.

Caso perca por 1 a 0 no estádio Vicente Calderón, em Madri, os catalães sofrerão sua segunda eliminação consecutiva na Champions frente ao Atlético. Em 2013/14, o confronto aconteceu nas semifinais. Desta vez, pelas quartas. Qualquer empate é do Barça, que perde a vaga se ganhar por um gol de diferença e os colchoneros marcarem mais de uma vez.

O time de Messi, Neymar e Suárez - que não terá nenhum desfalque importante - vive sua fase mais claudicante na temporada, e encara um Atlético ascendente, que diminuiu para três pontos a desvantagem para o próprio Barcelona na ponta do Espanhol.

O outro duelo desta quarta, no mesmo horário, envolve Bayern de Munique e Benfica. Os alemães, em casa, ganharam por 1 a 0 e avançam com empate ou, se marcarem, até com derrotas por um gol de diferença. A equipe portuguesa, do artilheiro brasuca Jones, busca ir às semi da Liga pela primeira vez desde 1989/90.

