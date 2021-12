Com número recorde de clubes, FPF divulga os grupos da Copa São Paulo de 2018

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira as 32 sedes e os grupos da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2018 e terá o número recorde de 128 clubes.

Atual campeão - e maior vencedor do torneio com 10 títulos -, o Corinthians está no Grupo 17, com sede em Araraquara (SP), na Arena da Fonte Luminosa. O time terá como adversários na primeira fase: Ferroviária-SP, Corumbaense-MS e Pinheiro-MA.

O São Paulo aparece no Grupo 10, em Ribeirão Preto (SP), ao lado de Botafogo-SP, Cruzeiro-DF e sergipe-se. Já o Santos está no Grupo 4, em Novo Horizonte (SP), juntamente com Novorizontino-SP, América-RN e Aliança-CE. Por fim, o Palmeiras está sediado em Taubaté (SP) ao lado do time da casa, Luverdense-MT e Moto Club-MA, formando o Grupo 27. É o único grande paulista que nunca foi campeão da maior competição da categoria.

Na edição de 2018, diferente dos anos anteriores, somente os primeiros colocados de cada chave garantem passagem à segunda fase. Um total de 32 classificados. A partir daí começa a fase eliminatória, em jogo único, até a final. A decisão acontece no dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo.

Confira as sedes e os grupos da Copa São Paulo de 2018:

Grupo 1 (Fernandópolis) - Fernandópolis-SP, Criciúma-SC, Guarani-SP e Madureira-RJ

Grupo 2 (Votuporanga) - Votuporanguense-SP, Atlético-PR, Rio Preto-SP e Timon-PI

Grupo 3 (José Bonifácio) - José Bonifácio-SP, Figueirense-SC, Mirassol-SP e América-PR

Grupo 4 (Novo Horizonte) - Novorizontino-SP, Santos-SP, América-RN e Aliança-CE

Grupo 5 (Tupã) - Tupã-SP, Atlético-GO, XV de Jaú-SP e Lagarto-SE

Grupo 6 (Osvaldo Cruz) - Osvaldo Cruz-SP, Internacional-RS, Boavista-RJ e Capital-TO ou Ricanato-TO

Grupo 7 (Penápolis) - Penapolense-SP, Náutico-PE, Velo Clube-SP e Desportiva Paraense-PA

Grupo 8 (Marília) - Marília-SP, Fluminense-RJ, Mogi Mirim-SP e Tubarão-SC

Grupo 9 (Franca) - Francana-SP, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP e Araxá-MG

Grupo 10 (Ribeirão Preto) - Botafogo-SP, São Paulo-SP, Cruzeiro-DF e Sergipe-SE

Grupo 11 (Cravinhos) - Comercial-SP, Paraná-PR, Juventude-RS e Rio Branco-SP

Grupo 12 (Bebedouro) - Internacional (Bebedouro), Cruzeiro-MG, Batatais-SP e Nova Iguaçu-RJ

Grupo 13 (Capivari) - Capivariano-SP, Botafogo-RJ, Confiança-AL e River-PI

Grupo 14 (Porto Feliz) - Desportivo Brasil-SP, Paysandu-PA, Londrina-PR e União Rondonópolis-MT

Grupo 15 (Indaiatuba) - Primavera-SP, Vitória-BA, Atibaia-SP e Globo-RN

Grupo 16 (Itu) - Ituano-SP, Vila Nova-GO, XV de Piracicaba-SP e Santa Cruz-AL

Grupo 17 (Araraquara) - Ferroviária-SP, Corinthians-SP, Corumbaense-MS e Pinheiro-MA

Grupo 18 (São Carlos) - São Carlos-SP, Sport-PE, Linense-SP e São Raimundo-RR

Grupo 19 (Itapira) - Itapirense-SP, Fortaleza-CE, Volta Redonda-RJ e Estanciano-SE

Grupo 20 (Jundiaí) - Paulista-SP, Avaí-SC, Red Bull Brasil-SP e São José-RS

Grupo 21 (Barueri) - Oeste-SP, Flamengo-RJ, Ji-Paraná-RO e Aymoré-RS

Grupo 22 (Capão Bonito) - Elosport-SP, Coritiba-PR, Comercial-MS e Atlântico-BA

Grupo 23 (Osasco) - Audax-SP, Atlético-MG, Fast Club-AM e Rio Branco-ES

Grupo 24 (Taboão da Serra) - Taboão da Serra-SP, Joinville-SC, Real-DF e São Paulo Crystal-PB

Grupo 25 (São Bernardo do Campo) - São Bernardo-SP, Ceará-CE, São Caetano-SP e Rio Branco-AC

Grupo 26 (Diadema) - Água Santa, Vasco da Gama, Juventus-SP e Espírito Santo

Grupo 27 (Taubaté) - Taubaté-SP, Palmeiras-SP, Luverdense-MT e Moto Club-MA

Grupo 28 (Guaratinguetá) - Manthiqueira-SP, Bahia-BA, São Bento-SP e Botafogo-PB

Grupo 29 (Guarulhos) - Flamengo-SP, Goiás-GO, Guarulhos-SP e Sete de Setembro-AL

Grupo 30 (Mogi das Cruzes) - União Mogi-SP, Grêmio-RS, Bragantino-SP e Trindade-GO

Grupo 31 (São Paulo/Comendador Souza) - Nacional-SP, ABC-RN, Santo André-SP e São Paulo-AP

Grupo 32 (São Paulo/Canindé) - Portuguesa-SP, América-MG, Remo-PA e Teixeira de Freitas-BA

