Com novo técnico, Alemanha vence Liechtenstein pelas Eliminatórias

Na estreia do técnico Hansi Flick, a Alemanha venceu Liechtenstein por 2 a 0, nesta quinta-feira, 2, em Sankt-Gallen (Suíça), pela quarta rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Os gols alemães foram marcados pelo atacante Timo Werner, aos 41 minutos, batendo o goleiro Beni Büchel à queima-roupa, e o Leroy Sané (77), com um chute cruzado.

Com este resultado, a equipe alemã assume a segunda posição da chave com nove pontos, um a menos que a surpreendente líder Armênia, que empatou por 0 a 0 com a Macedônia do Norte (3ª, com 7 unidades). Já Liechtenstein segue na lanterna (6º) sem ter pontuado, atrás da Islândia (5ª) que foi derrotada também nesta quinta pela Romênia (4ª).

No domingo, os alemães voltam a campo para receber os armênios, enquanto Liechtenstein viaja para enfrentar os romenos.

