Com novidades, Tite faz primeira convocação após a Copa

O técnico da seleção brasileira, Tite, fez sua primeira convocação após a Copa do Mundo da Rússia, na manhã desta sexta-feira, 17, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O Brasil irá disputar amistosos diante de El Salvador e Estados Unidos, nos próximos dias 7 e 11 de setembro.

Antes de divulgar os convocados, Tite revelou que convocou poucos jogadores de times brasileiros para não prejudicar as equipes nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

As principais novidades na lista do comandante são as presenças dos jovens que atuam no Brasil: Lucas Paquetá (Flamengo), Pedro (Fluminense) e Éverton (Grêmio). O treinador também surpreendeu ao convocar o zagueiro Felipe (Porto) e Andreias Pereira (Manchester United).

Por outro lado, o atacante Gabriel Jesus ficou fora da lista do treinador, assim como os meias Paulinho e Fernandinho, que estiveram no Mundial da Rússia.

O treinador aproveitou ainda a oportunidade para reconhecer que tem evoluído com os erros cometidos na Rússia. “Os erros que cometi servem de aprendizado. Eu sou um profissional incompleto. A Copa do Mundo te dá a necessidade de modificações mais rápidas”, disse.

As próximas convocações do Brasil serão realizadas nos dias 21 de setembro e 26 de outubro.

