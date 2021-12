Com novidades, Tite convoca seleção para amistosos

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira, 16, a convocação para a seleção brasileira. Ao lado de Juninho Paulista, novo coordenador da seleção, Tite trouxe novidades na lista. A convocação faz parte da programação para disputar dois amistosos diante de Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente, ambos nos Estados Unidos.

Promovendo rodagem para novos atletas, o técnico anunciou algumas surpresas, entre elas o goleiro Ivan, da Ponte Preta, o zagueiro Samir, da Udinese, e o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Novidade também foi a volta de Neymar.

Após muitas polêmicas envolvidas em casos pessoais e esportivos, Neymar voltou à seleção brasileira nesta manhã. O atacante do Paris Saint Germain, que vive um embróglio no clube por forçar uma saída, com destino a Espanha, está sem atuar desde amistoso do Brasil contra o Catar, em 5 de junho, quando sofreu uma lesão que o fez ficar de fora da Copa América.

O coordenador de seleções Juninho Paulista anunciou na coletiva de imprensa que o ex-jogador César Sampaio será o auxiliar técnico pontual da equipe nesses compromissos nos Estados Unidos.

Nesta convocação, a seleção atinge uma média de idade de quase 26 anos. Ainda nesta sexta-feira, às 11h30, outra convocação de seleção brasileira acontece, mas da equipe sub-23 que faz parte do grupo olímpico.

