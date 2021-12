Com novidade na zaga, Argel define time titular do Vitória

A dúvida quanto ao time titular do Vitória para a partida de volta da Copa do Nordeste, contra o River-PI, não existe mais. Argel Fucks montou a equipe principal no treino desta sexta-feira, 31, com Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Kanu e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; David e Kieza.

A novidade fica por conta de Kanu que cumpriu suspensão no jogo da última quarta. Ele desbancou Fred que se recuperou de lesão e atuou no duelo em Teresina. O técnico rubro-negro relacionou no total 21 jogadores para o confronto, entre eles os meias Cárdenas e Jhemerson.

A partida contra o River-PI, ocorre neste sábado, 1º de abril, às 16h, no Barradão, em Salvador. Com o triunfo por 3 a 2 no jogo de ida, o Leão joga por um empate ou uma derrota por um gol de diferença, desde que o placar não supere o da primeira partida, para avançar às semifinais do Nordestão. E o cenário é muito favorável para o rubro-negro. Em nove partidas como mandante na temporada, o Rubro-Negro venceu todos os jogos.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Caíque e Fernando Miguel

Laterais: Euller, Geferson e Patric

Zagueiros: Alan Costa, Fred e Kanu

Volantes: Bruno Ramires, Uillian Correia, Willian Farias e José Welison

Meias: Cárdenas, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier e Jhemerson

Atacantes: André Lima, David, Kieza, Pineda e Paulinho

