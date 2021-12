Com Neymar, treino do Barcelona atrai 15 mil pessoas

O Barcelona continua a arrastar multidões por cada lugar que passa. Nesta terça-feira, cerca de 15 mil pessoas assistiram ao treino do clube catalão em Bangcoc, onde na quarta-feira será realizado um amistoso contra um combinado de jogadores da Tailândia.

Este foi o primeiro trabalho aberto do time europeu desde que chegou à Ásia na segunda-feira. Alguns dos espectadores chegaram a comprar entradas para assistir ao treino. Outros eram convidados de empresas patrocinadoras da viagem. Messi e José Manuel Pinto, do Barcelona, participam de ação social com crianças na Tailândia.

Como não poderia deixar de ser, Lionel Messi foi o nome mais aclamado pelo público e foi o último jogador a deixar o gramado. O brasileiro Neymar também participou com o restante do elenco e arrancou gritos das fãs. No entanto, algumas cenas envolvendo outros atletas marcaram a atividade.

Um dos favoritos dos torcedores, Fàbregas tinha o seu próprio fã clube e foi proclamado melhor do que o papa em uma camiseta. Até mesmo o jovem Cristian Tello recebeu alguns "te amo" das torcedoras.

No fim do treinamento, os jogadores agradeceram o carinho dos locais e arremessaram camisas e bolas para as arquibancadas.

adblock ativo