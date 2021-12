Com Neymar, Tite fecha primeiro treino da seleção brasileira em Teresópolis

A seleção brasileira realizou na manhã deste domingo, 26, o primeiro treino fechado desde que parte do grupo de jogadores se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, na quarta-feira. A comissão técnica liberou o acesso da imprensa apenas nos primeiros 30 minutos de atividade, que se resumiram basicamente a exercícios físicos.

O treinamento foi fechado apesar de Tite contar com menos da metade dos jogadores que disputarão a Copa América, a partir de 14 de junho. Apenas nove atletas estiveram à disposição da comissão técnica - o goleiro Ederson, o lateral Filipe Luís, os volantes Allan, Casemiro e Fernandinho, e os atacantes David Neres, Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar.

Os treinos fechados passarão a se tornar rotina a partir de terça-feira, quando mais seis jogadores que atuam na Europa são esperados em Teresópolis. Arthur e Philippe Coutinho, do Barcelona, Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, e Eder Militão, do Porto, encerraram suas temporadas pelos seus clubes neste fim de semana e se juntam ao grupo.

Apesar de contar com um grupo reduzido na primeira semana em Teresópolis, a comissão técnica decidiu trabalhar atividades táticas já nos primeiros dias. O fato de Allan, David Neres e Richarlison serem "novatos" no grupo pode ter influenciado, uma vez que eles não têm o mesmo entrosamento dos outros seis que estão na Granja Comary e que atuam com Tite desde muito antes da Copa do Mundo.

Depois do treino da manhã deste domingo, todo o elenco ganhou folga. Eles voltam a se apresentar na noite desta segunda-feira, 27, no CT da seleção.

