Com Neymar no comando, PSG volta a treinar no campo

Com os holofotes virados para Neymar, o elenco do Paris Saint-Germain voltou a treinar coletivamente nesta quinta-feira, 25, após mais de três meses parado, dando início à preparação para as disputas das copas nacionais francesas e da Liga dos Campeões.

"Volta aos campos!", escreveu no Twitter o campeão francês, com um vídeo da estrela brasileira entrando no gramado do centro de treinamento de Saint-Germain-en-Laye.

Os jogadores do PSG realizaram exames médicos e físicos entre segunda e quarta-feira. Nesta quinta, realizam o primeiro treino coletivo com bola, mas divididos em grupos pequenos.

Declarado campeão francês após a suspensão da Ligue 1 devido à pandemia do coronavírus, o PSG disputará a fase final da Liga dos Campeões, que será sediada a partir das quartas de final em Lisboa, em agosto.

O clube parisiense também jogará a final da Copa da França, contra o Saint-Etienne, e a final da Copa da Liga, contra o Lyon, dois duelos previstos para o fim de julho.

