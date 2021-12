O técnico Dunga convocou, na manhã desta quinta-feira, 22, a Seleção Brasileira para os jogos contra a Argentina, no dia 12 de novembro, em Buenos Aires, e contra o Peru, dia 17 do mesmo mês, em Salvador. As partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Com Neymar e Cássio, Dunga convoca Seleção Brasileira

Com a já esperada volta de Neymar - após cumprir quatro jogos de suspensão -, a novidade na lista de Dunga ficou por conta da convocação do goleiro Cássio, do Corinthians, já que o treinador canarinho ainda tem dúvidas sobre quem deve ser arqueiro titular da seleção. "Está merecendo uma oportunidade", disse o técnico sobre o goleiro corinthiano.

Em comparação ao grupo que enfrentou o Chile e a Venezuela, são três modificações: além dos já citados Neymar e Cássio, o lateral do Real Madrid Danilo retorna após se recuperar de lesão. Ele aparece no lugar de Fabinho, do Mônaco.

O restante da equipe foi mantido, incluindo Kaká e Ricardo Oliveira, que foram chamados nas primeiras rodadas das eliminatórias por conta dos cortes de Phillipe Coutinho e Roberto Firmino, na ocasião machucados. O meia e o atacante do Liverpool não foram convocados nessa oportunidade.

"São jogadores que estão voltando de lesão, mas é como eu já falei: não pode deixar cadeira vazia. Deixou vazia, alguém senta. Se o outro vier bem, vai seguir. Tem de estar concentrado, a responsabilidade é grande", alertou Dunga, que também deixou no ar um certo incômodo com o processo de contato para verificação do estado clínico de alguns jogadores.

