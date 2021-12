Com Neymar, Brasil tem 5 finalistas em premiação de time ideal do ano

A Fifa e a FIFPro, sindicato mundial dos jogadores de futebol, anunciou nesta quinta-feira a lista dos finalistas para formar o time ideal do ano. Na relação de 55 atletas, há cinco brasileiros: o atacante Neymar, os laterais Marcelo e Daniel Alves e os zagueiros David Luiz e Thiago Silva.

A lista do time ideal é definida por votos dos próprios jogadores. Ao todo, cerca de 25 mil atletas de 75 países participam da eleição. Cada votante escolhe um goleiro, quatro defensores (zagueiros e laterais), três meio-campistas e três atacantes para compor um time de 11 jogadores.

A equipe ideal do ano de 2016 será anunciada em cerimônia da Fifa no dia 9 de janeiro do próximo ano, em Zurique. No mesmo evento, serão conhecidos também os melhores do ano, em premiações individuais - os finalistas destes prêmios, inclusive, serão anunciados nesta sexta-feira pela Fifa.

>> Confira a lista dos 55 finalistas para compor o time ideal do ano

