Com muita conversa e poucas mudanças, Márcio Araújo faz primeiro treino no Bahia

Em seu primeiro treino no Bahia na tarde desta quinta, 12, no Fazendão, o técnico Márcio Araújo conversou bastante com os jogadores, especialmente os titulares, e manteve a base deixada pelo seu antecessor, Renato Gaúcho.



Para uma conversa particular, Márcio Aráujo falou com o goleiro Renê, com quem trabalhou no Grêmio Barueri (atual Grêmio Prudente) e depois também conversou com o atacante Rodrigo Gral, além dos meio-campistas Rogerinho e Morais.

*Com informações de Daniel Dórea, de A TARDE.

adblock ativo