Com meta para sair da zona, Bahia enfrenta Palmeiras na estreia de Caio Junior

O treinador Caio Junior fará sua estreia no comando do Bahia na partida desta quinta-feira, 26, às 21 horas, quando o tricolor baiano enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri.

Dono da sétimo melhor aproveitamento entre os treinadores na era dos pontos corridos no Brasileirão, com média de 1,59 pontos por jogo em 149 partidas, Caio chega ao jogo de número 150 na Série A desde 2003 com a meta de repetir este bom desempenho no tricolor baiano.

Caso repita essa média de aproveitamento, o treinador levará o Bahia para obter, aproximadamente, 50 pontos ao final do Brasileirão, pontuação suficiente para evitar qualquer risco de rebaixamento.

Na partida contra o Palmeiras, 14º colocado com 10 pontos, apenas um triunfo pode tirar o tricolor baiano do Z-4, na vice-lanterna do Brasileirão com 8 pontos, ao final da 11ª rodada.

Mudanças – Contando ainda com vários desfalques, principalmente nas duas laterais (Madson e Coelho lesionados, Gerley por questões contratuais e Ávine em trabalho de fortalecimento muscular), Caio deve apostar no jovem Gil Bahia na lateral direita, deslocando o volante Fabinho, que vinha atuando adaptado, para sua posição de origem.

Do lado esquerdo, o volante Hélder será o substituto de Ávine. Mas o jovem lateral Jussandro, da base tricolor, aparece entre os relacionados para o jogo e pode ser usado durante a partida.

Além do retorno do capitão Titi, suspenso, o Esquadrão deverá ter mais uma mudança em relação ao time que empatou em 2 a 2 com o Coritiba no último domingo, em Pituaçu. O meia Mancini sentiu um incômodo na coxa, dando chance ao atacante Ciro, que não vinha tendo oportunidades na Série A com o ex-treinador Falcão, para começar a partida.

El Mago fora – Invicto a três partidas, o Palmeiras vem se recuperando na Série A, após ocupar a zona de rebaixamento por priorizar a disputa da Copa do Brasil, onde conquistou o título da competição e uma vaga na Libertadores em 2013.

Para o jogo desta quinta-feira na Arena Barueri, o técnico Luiz Felipe Scolari não poderá contar com sete jogadores: os lesionados Valdívia, Marcos Assunção, Maurício Ramos, Luan, Román e Wesley, além do lateral Cicinho, que está suspenso.

O chileno Valdívia foi o último a desfalcar o alviverde paulista para o confronto desta quinta-feira. O meia sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, deixando mais cedo o último treino do Palmeiras na quarta-feira, 25.

O jogador também vivia a expectativa de uma transferência para o futebol do Catar, mas as negociações não avançaram e Valdívia deve ficar no Verdão até, pelo menos, o fim da temporada 2012.

Palmeiras x Bahia - 11ª rodada da Série A 2012.

Palmeiras: Bruno; Artur, Leandro Amaro, Wellington e Juninho; Henrique, Márcio Araújo, João Vitor e Daniel Carvalho (Mazinho); Obina e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Bahia: Marcelo Lomba; Gil Bahia (Fabinho), Danny Morais, Titi e Hélder ; Fahel, Fabinho (Diones) Kléberson e Zé Roberto; Ciro e Souza. Técnico: Caio Junior.

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: Quinta-feira, 25 de julho.

Horário: 21h.

Árbitro: Antonio Frederico Schneider (RJ)

Assistentes: Janette Mara Arcanjo (MG) e Luiz Antonio Muniz de Oliveira (RJ).

