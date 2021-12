Com menos gols, Elton se destaca mais como garçom

Elton terá uma promissora chance de se recuperar da má atuação no empate de 1 a 1 com o Paraná, na Fonte Nova, na sexta-feira passada. Ele nem sequer chutou ao gol. Porém, no próximo sábado, em Maceió, o camisa 9 do Vitória reencontrará um adversário de que guarda excelentes recordações: o CRB.

Curiosamente, o último jogo em que o Leão venceu o Galo em Alagoas foi na 32ª rodada da Série B de 2012, ou seja, exatamente como agora. Para completar, o gol do triunfo de 1 a 0 foi justamente de Elton, aos 39 minutos do segundo tempo.

No primeiro turno da competição deste ano, em 17 de julho, o atacante fez o segundo hol do triunfo de 3 a 1 sobre o CRB no Barradão.

O baiano de Ibirataia não tem sido tão eficiente na arte de balançar as redes. Em 26 jogos pela Segundona, marcou oito vezes. Sua média é de 0,3 tento por partida. São dois gols a menos do que o artilheiro rubro-negro no campeonato, o meia Escudero.

Para se ter uma ideia, nos últimos dez jogos, Elton marcou apenas três gols. É como se ele precisasse de mais de três jogos para conseguir comemorar um gol. A tentativa entre erro e acerto também preocupa. Elton precisa arriscar oito chutes no gol para conseguir colocar a bola dentro da rede na nona, mostram as estatísticas do site Footstats. A título de comparação, Escudero necessita de três disparos para finalizar de forma certeira.

Se Elton não está honrando o faro de gol destinado ao usuário da camisa 9, em outros aspectos ele está ajudando, e muito, o time. Surpreendentemente, o centroavante é, ao lado de Escudero, o jogador que mais prestou assistências no Leão. Cada um deles tem cinco passes precisos que resultaram em gol de companheiros. O atacante tem só três assistências a menos do que gols na Série B.

Retorno

Após um fim de semana de folga, o elenco rubro-negro retornou nesta segunda, 19 aos trabalhos. Para o duelo contra o CRB, o técnico Vagner Mancini terá o retorno do meia-atacante Rhayner. Como Pedro Ken está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Flávio deve continuar no meio de campo.

Outro que não joga é o lateral esquerdo Diego Renan, expulso na rodada passada. Euller entra no seu lugar.

No treino desta segunda, a grande novidade foi o retorno do zagueiro Luiz Gustavo, de fora desde 23 de maio devido a lesão. Ele treinou normalmente, mas ainda não sabe se poderá jogar em Alagoas, pois ainda precisa aprimorar seu condicionamento físico.

O goleiro Fernando Miguel também está treinando normalmente. Deverá ser opção no banco de reservas no sábado. Nesta terça, 20, o Leão realiza atividades em dois turnos.

adblock ativo