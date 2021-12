Com marca própria, Vitória apresenta novos uniformes

O Vitória apresentou neste domingo, 3, os novos uniformes para a temporada 2021. Agora, as peças serão confeccionadas pela marca própria do clube, a “Nêgo”. A camisa branca possui detalhes em vermelho e preto nas mangas, gola e nos ombros.

Já o uniforme rubro-negro tem listras horizontais em vermelho e preto, com as mangas predominantemente em preto. Segundo o presidente do time, Paulo Carneiro, o lançamento não deve ocorrer no jogo deste domingo, 3, contra o Operário-PR no Barradão, pois não deu tempo para colocar a marca dos patrocinadores.

O Vitória não divulgou informações quando seria a estreia do uniforme, preço e data de início para as vendas. O clube possui contrato com a fornecedora de material esportivo Kappa válido até o fim de 2021.

