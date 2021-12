Com lesão, Oscar vira dúvida para amistoso da Seleção

O meia Oscar passou a ser dúvida para o amistoso que o Brasil faz neste sábado, contra a Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Titular absoluto da Seleção Brasileira, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino realizado na tarde desta quinta-feira, 5, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, e já começou a fazer tratamento.

Oscar sofreu a lesão durante o treino coletivo realizado em campo reduzido e deixou o gramado mancando. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o tornozelo inchou um pouco, mas não será preciso fazer exames. O jogador já começou a tratamento e será preciso avaliar a evolução do caso para determinar se ele poderá enfrentar a Austrália neste sábado.

Felipão tinha começado o treino desta quinta com a seguinte formação titular: Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires e Oscar; Neymar e Jô. Depois, com a lesão do único meia do time, ele colocou o atacante Bernard. E, já no final da atividade, também testou o atacante Alexandre Pato nessa vaga.

A dúvida sobre a escalação de Oscar aumenta a indefinição sobre o time do Brasil para enfrentar a Austrália. Felipão parecia ter apenas uma pendência para resolver, entre Bernard e Ramires na disputa para ocupar a vaga de Hulk, cortado por contusão. Agora, os dois podem jogar juntos, caso o meia do Chelsea não consiga se recuperar da entorse no tornozelo direito.

