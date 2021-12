Com lesão de Renê, Juninho tem a chance para a 100ª partida

No ano passado, ele era titular absoluto, um dos principais artilheiros do time e xodó da torcida. Neste ano, com a subida de divisão do Bahia, ele acabou perdendo relevância no elenco em sua primeira experiência na elite nacional.

Ainda assim, mesmo como reserva durante a maior parte da temporada, Juninho segue como uma das referências do time. E, com a lesão do titular Renê Júnior – que já foi desfalque no confronto com o Cruzeiro e não estará à disposição para enfrentar o Grêmio no domingo, por conta de uma lesão na coxa – vê se aproximar ainda mais a marca de 100 jogos pelo clube.

Ele soma até aqui 97, sendo 55 disputados em 2016 e o restante nesta temporada. No atual elenco, apenas um atleta vestiu mais vezes a camisa do Esquadrão em partidas oficiais: o zagueiro Lucas Fonseca, que conta 145 partidas em três passagens pelo clube e é titular do time comandado por Preto Casagrande. Ou seja, Juninho está perto de se tornar o segundo jogador deste plantel a alcançar a marca centenária de embates (Veja no quadro ao lado o Top 10 dos atletas do elenco que mais entraram em campo pelo Tricolor).

"É sempre bom ter bons números dentro da equipe. Vou ficar muito feliz chegando à marca de 100 jogos. Não é qualquer um que consegue isso", comemorou o meio-campista, que tem comprovada também nos números sua queda de rendimento em comparação com o ano passado. A quantidade de partidas realizadas é até semelhante (55 a 42), mas a diferença cresce bastante quando são levados em conta só os jogos como titular (50 a 25). Outro detalhe importante é a baixa na produção de gols. São 16 no total pelo Bahia, sendo 11 em 2016 e cinco neste ano.

E é justamente uma tentativa de resgate do que o Esquadrão fez no final da última temporada que Juninho vê como alternativa de solução para a equipe se recuperar e afastar o fantasma do rebaixamento. "A gente fala muito que, dentro de campo, a gente suava sangue. Essa era nossa identidade. Então, vamos fazer de tudo para voltar a ter isso já neste domingo. Temos grandes jogadores no elenco e só depende da gente", discursou.

Com a manutenção de Juninho, que já substituiu Renê na partida passada – derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro – Preto poderá repetir a escalação. Afinal, o zagueiro Tiago, que saiu no decorrer do duelo depois de ter levado uma pancada, treina normalmente e está apto para atuar. Ontem foi dia de atividade física e técnica no Fazendão. Além de Renê, ficaram de fora o zagueiro Jackson (lesionado) e o lateral Armero (em transição física).

Para o confronto das 19h de domingo, na Fonte Nova, com o Grêmio, o Bahia lançou uma promoção especial para os seus sócios. Cada associado poderá levar gratuitamente um acompanhante desde que entre no estádio uma hora antes do início da partida. A cantora Ju Moraes fará, a partir das 16h30, um show na Praça Sul da Arena.

