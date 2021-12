Com joelhada, Anderson Silva nocauteia Stephan Bonnar

Anderson Silva precisou de apenas uma joelhada para vencer Stephan Bonnar na luta principal do UFC Rio 3, realizado na arena da Barra da Tijuca, na madrugada deste domingo.

Mesmo na categoria de cima, dos meio-pesados, o campeão dos médios mostrou mais uma vez que é o maior nome do esporte na atualidade. Bonnar fez o que tinha que fazer: encurtou a distância e levou o brasileiro para a grade, evitando assim receber golpes mais fortes.

Calmo, Anderson ficou com a guarda baixa, aceitou o jogo do adversário, cansou Bonnar e, no momento certo, explodiu com uma joelhada certeira. Acabou derrubando o americano, que caiu e ainda recebeu alguns socos antes de o juiz parar a luta no primeiro assalto.

Após a vitória, Anderson afirmou que só aceitou o combate para salvar o evento e que vai voltar para a sua categoria. Depois, o brasileiro comemorou muito ao lado de Minotauro, que entrou no octógono para festejar com o campeão.

Brasileiros - Além de Spider, os brasileiros Rodrigo Minotauro, Glover Teixeira, Demian Maia, Rony Jason, Gleison Tibau, Diego Brandão, Serginho Moraes e Cristiano Marcello também levaram a melhor nas lutas da madrugada deste domingo.

No Card Principal, Minotauro venceu o norte-americano Dave Herman por finalização no 2º round. Na categoria meio-pesado, Glover Teixeira finalizou por nocaute técnico o também brasileiro Fábio Maldonado.

Resultados:

Card principal

Pesado: Rodrigo Minotauro (BRA) vence Dave Herman (EUA), por finalização no 2º round

Meio-pesado: Glover Teixeira (BRA) vence Fábio Maldonado (BRA), por nocaute técnico (decisão médica)

Meio-médio: Jon Fitch (EUA) vence Erick Silva (BRA), por pontos

Meio-pesado: Phil Davis (EUA) vence Wagner Prado (BRA), por finalização no 2º round

Meio-médio: Demian Maia (BRA) vence Rick Story (EUA), por finalização no 1º round

Card preliminar

Pena: Rony Jason (BRA) vence Sam Sicilia (EUA), por nocaute no 2º round

Leve: Gleison Tibau (BRA) vence Francisco Massaranduba (BRA), por pontos

Pena: Diego Brandão (BRA) vence Joey Gambino (EUA), por pontos

Meio-médio: Serginho Moraes (BRA) vence Reneé Forte (BRA), por finalização no 3º round

Médio: Chris Camozzi (EUA) vence Luiz Cané (BRA), por pontos

Leve: Cristiano Marcello (BRA) vence Reza Madadi (SUE), por pontos

