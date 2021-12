Com Jaqueline, Zé Roberto convoca Seleção de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães fez a primeira convocação da Seleção Brasileira feminina de vôlei em 2014 e incluiu Jaqueline na relação, confirmando o que havia adiantado que faria,mesmo que a ponteira esteja sem clube e retornando às atividades após ser mãe.

Jaqueline está afastada das quadras desde a última temporada quando ficou grávida - em dezembro de 2013, nasceu o seu filho, Arthur. Agora, está de volta à Seleção brasileira, mesmo que seu futuro esteja indefinido.

Além dela, Zé Roberto chamou outras sete jogadoras. São elas: a levantadora Ana Tiemi, as opostos Tandara, Andréia Laurence e Monique, as ponteiras Natália e Michelle, e a central Angélica. Todas elas se apresentam em Saquarema (RJ), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, na próxima segunda-feira.

Em Saquarema, as atletas vão iniciar a preparação para os torneios que a seleção brasileira feminina de vôlei disputará em 2014, sendo o principal deles o Mundial, em setembro, na Itália. A primeira dessas competições será o Montreux Volley Masters, de 27 de maio a 1º de junho, na Suíça.

Seleção Masculina

Já o técnico Bernardinho convocou mais cinco jogadores para a seleção brasileira masculina de vôlei, que se juntarão aos 16 que estão treinando em Saquarema sob supervisão do assistente técnico Rubinho. Foram chamados o levantador Bruninho, do italiano Modena, além dos centrais Lucão e Sidão, do oposto Renan e do ponteiro Murilo, todos eles vice-campeões da Superliga Masculina pelo Sesi. Os cinco jogadores vão se apresentar na próxima segunda-feira.

Anteriormente, haviam sido convocados os levantadores Murilo Radke e Fernando, os opostos Leandro Vissotto, Gregore e Rafael, os centrais Gustavão, Matheus, Otávio e Flávio, os ponteiro Lucas Loh, Maurício Borges, Douglas, João Rafael e Rodriguinho, e os líberos Mário Jr. e Felipe.

Em Saquarema, todos eles se prepararam para as competições da equipe em 2014. A primeira delas será a Liga Mundial, que começará em maio. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Irã, Polônia e Itália.

