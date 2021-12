Com Isaquias, baianos vão em busca de medalhas na canoagem

Quatro baianos representam o Brasil nas provas de canoagem dos Jogos Pan-americanos de Lima 2019. O mais famoso, Isaquias Queiroz, estreia nesta sábado, 27, ao lado de Erlon de Souza em busca do ouro na C2 1.000 m.

Isaquias disputará ainda o C1 1000 m, também como favorito ao título. Ele garantiu a medalha de prata em ambas as provas na Rio-2016, tendo sido acompanhado por Erlon na canoa dupla. “A competição vai ser muito importante para nós, porque serve como preparação para o Mundial da Hungria, no mês que vem”, disse Erlon.

“Quanto mais competirmos em alto nível, melhor será a nossa performance. E queremos chegar bem ao Mundial, quando disputaremos a vaga olímpica”, completou Erlon, que garantiu a prata na C2 1.000 m no Pan de Guadalajara-2011 e no de Toronto-2015.

Já o campeão mundial Isaquias espera usar toda a sua experiência para superar os cubanos, que ele acredita serem os principais adversários no Pan, antes de embalar para o Mundial, que será disputado de 21 a 25 de agosto, na Hungria. As competições de canoagem velocidade vão de hoje até a próxima terça, contando ainda com as baianas Valdenice Conceição e Andreia Oliveira. Valdenice começa disputando a eliminatória da C1 200 m, amanhã, enquanto Andreia forma dupla com a paulista Ângela da Silva na C2 500 m.

“Temos chances de medalhas com Isaquias e Erlon e estou muito otimista que as meninas vão brigar também”, afirmou o técnico baiano Figueiroa Conceição.

Boxe

A Bahia segue bem representada no Pan de Lima também no boxe, com Beatriz Ferreira (60 kg), Hebert William (75 kg) e Keno Marley (81 kg) entre os oito convocados. Campeão dos Jogos da Juventude 2018, Keno inicia a trilha do ouro hoje, às 16h30 (da Bahia).

adblock ativo