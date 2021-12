Com interino 100%, Bahia recebe Coritiba para sair do Z-4

O auxiliar Eduardo Souza será o comandante do Bahia no jogo deste domingo, 22, às 18h30, contra o Coritiba, em Pituaçu, com a missão de conquistar um triunfo para tirar o tricolor baiano da incômoda zona de rebaixamento da Série A.

Com a saída de Falcão, após a goleada sofrida na última quinta-feira para o Fluminense, e a contratação de Caio Junior, Barroca assumirá como interino na partida, função que já ocupou no Bahia em três oportunidades.

A boa notícia para a torcida do Esquadrão é que em todas as três vezes (3 a 1 no Flamengo, pela Série A de 2011, além do 4 a 3 no Itabuna e um 2 a 0 sobre o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano) que esteve nessa posição, o interino Souza saiu como vencedor.

O grande destaque do tricolor na partida é o retorno do lateral-esquerdo Ávine, posição que o Bahia ainda não conseguiu achar um titular para a função. Como desfalque, o tricolor terá as ausências do zagueiro Danny Morais, suspenso, e do meia Gabriel, que continua contundido.

Desfalques - Além de ainda tentar se desvencilhar da crise que foi acometido desde a perda da Copa do Brasil para o Palmeiras, o Coritiba, 15º colocado com um ponto a mais que o Bahia, jogará sem cinco dos seus jogadores mais importantes.

Lesionados, o meia Rafinha e o atacante Anderson Aquino nem viajaram para Salvador. Juntam-se à lista de desfalques, por suspensão, o zagueiro Pereira, o meia Lincoln e o lateral-esquerdo Lucas Mendes.

Dono da pior defesa do campeonato, o Coritiba sofreu 21 gols e balançou a rede em 15 oportunidades. Com apenas 26,7% de aproveitamento, o Coxa venceu duas partidas, empatou outras duas e perdeu seis.

Bahia x Coritiba – 11ª rodada da Série A

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

Data: Domingo, 22 de julho.

Horário: 18h30.

Bahia: Marcelo Lomba; Fabinho, Lucas Fonseca, Titi e Ávine; Fahel; Diones, Vander, Mancini e Kléberson; Souza. Técnico: Eduardo Souza.

Coritiba: Vanderlei; Ayrton, Émerson, Demerson e Chico; Junior Urso, Willian Farias, Everton Ribeiro e Robinho; Roberto e Everton Costa. Técnico: Marcelo Oliveira.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (FIFA-RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ).

