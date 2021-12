Com infecção intestinal, Robinho desfalca Atlético-MG no Campeonato Mineiro

O técnico Roger Machado sofreu uma baixa de última hora para o jogo do Atlético Mineiro contra o Tricordiano, às 16 horas deste sábado, 18, em Divinópolis (MG), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Robinho foi cortado por causa de uma infecção intestinal.

A informação foi revelada pelo clube na manhã deste sábado. Segundo o clube, o jogador amanheceu com a infecção e acabou sendo vetado pelo departamento médico do Atlético. O treinador não fez acréscimo na lista de relacionados. Assim, Roger terá Fred, Rafael Moura, Clayton e Luan como opções para o setor ofensivo.

Em busca da oitava vitória seguida no Estadual, o técnico também não vai poder contar com o zagueiro Leonardo Silva, poupado por causa de dores no joelho esquerdo. Como o zagueiro Erazo segue sem ser relacionado, enquanto recupera a forma física, a zaga deve ser formada por Gabriel e Felipe Santana. Jesiel ficará como opção no banco de reservas.

adblock ativo