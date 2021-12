Com gramado pronto, Itaquerão atinge 90% de conclusão

O Corinthians divulgou nesta terça-feira que, na mais recente atualização do andamento das obras do Itaquerão, a Odebrecht, responsável pelo estádio, registrou a marca de 90% de conclusão. O clube, porém, não informou quando foi feita a medição. No último balanço divulgado, no dia 11 de setembro, as obras estavam 88% concluídas.

De acordo com o Corinthians, o gramado já apresenta condições de jogo, apesar de ainda não haver uma data para a primeira partida no local. A preocupação é para que não ocorra o mesmo que foi visto na Copa das Confederações, com gramados ruins porque foram plantados em cima da hora.

O Itaquerão está com o setor leste bastante adiantado. Ali aconteceu, há duas semanas, a festa de aniversário do clube. As 15 grandes áreas de banheiros, os espaços para 20 lojas, os dois terraços no pavimento superior e os trabalhos na fachada de vidro do setor leste, onde se localiza o telão de LED, já foram finalizados.

A estrutura metálica da cobertura será concluída em novembro. Ao todo, 1.600 funcionários trabalham na obra, que tem previsão de ser entregue nos primeiros dias de janeiro, dentro do prazo estipulado pela Fifa para ser utilizado na Copa do Mundo de 2014 - como sede dos jogos em São Paulo, o local será palco da abertura da competição.

O Itaquerão será sede de seis jogos da Copa de 2014, incluindo a abertura. O estádio contará com 48 mil assentos convencionais - já começaram a ser instalados -, além de 17 mil lugares móveis, que serão removidos após o Mundial.

