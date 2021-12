Sem qualquer problema, a seleção brasileira estreou no Mundial Feminino, disputado no Canadá, com vitória. Na terça-feira, 9, no estádio Olímpico de Montreal, o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 2 a 0, na rodada inaugural do Grupo E da competição. E a equipe comandada pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, já é a líder da chave, já que na primeira partida do dia, Espanha e Costa Rica ficaram no empate por 1 a 1.

Estadão Conteúdo Com gols de Formiga e Marta, Brasil bate a Coreia do Sul na estreia do Mundial

O grande destaque da partida, mais uma vez, foi a meia Marta. Cinco vezes eleita pela Fifa a melhor do mundo, a brasileira bateu mais um recorde nesta terça-feira. Ao marcar em uma cobrança de pênalti o segundo gol do Brasil, Marta chegou a 15 e se tornou a maior artilheira da história dos Mundiais Femininos, deixando para trás a alemã Birgit Frinz, que se aposentou com 14.

Vale lembrar que entre os homens, aconteceu o contrário. Até a Copa do Mundo de 2014, Ronaldo era o maior artilheiro com 15 gols, mas foi ultrapassado pelo alemão Miroslav Klose, que chegou aos 16 quando marcou um na histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, na semifinal, em Belo Horizonte.

Em campo, o Brasil mostrou muita tranquilidade para superar a defesa da Coreia do Sul. Logo aos 3 minutos, quase abriu o placar em um chute de Fabiana da intermediária que acertou o travessão. O lance assustou as asiáticas, que demoraram para equilibrar as ações. Quando conseguiram, um falha da zaga permitiu o primeiro gol brasileiro. Aos 32, em uma bola mal recuada para a goleira Kim Jung-mi, a veterana Formiga, de 37 anos, foi mais rápida e tocou na saída da arqueira para marcar seu 20.º gol pela seleção.

Na segunda etapa, o Brasil continuou mandando no jogo. Criou uma boa chance aos cinco minutos com Tamires e conseguiu um pênalti aos 7, com Formiga. Marta, com tranquilidade, bateu rasteiro no canto direito da goleira sul-coreana, que caiu para o outro lado.

Depois de ampliar o placar, a seleção brasileira tomou conta de vez do jogo. A Coreia do Sul teve que sair da retranca e abriu espaços para os contragolpes do Brasil, que poderia ter goleado caso tivesse caprichado nas finalizações.

Também na terça foi realizada a primeira rodada do Grupo F, em Moncton. No primeiro jogo do dia, a França derrotou a Inglaterra por 1 a 0 - gol de Eugenie le Sommer, aos 29 minutos do primeiro tempo. Na sequência, Colômbia e México empataram por 1 a 1. As mexicanas abriram o placar com Veronica Perez, aos 36 da primeira etapa, e as colombianas igualaram com Daniela Montoya, aos 37 do segundo tempo. No sábado, a segunda rodada terá os confrontos França x Colômbia e Inglaterra x México.

