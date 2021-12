Com golaço de Junior, Bahia vence Lusa e está nas quartas da Copa do Brasil

Com direito a gol a la Messi de Junior, Bahia voltou a jogar bem e venceu a Portuguesa por 2 a 0, nesta quinta, 11, no estádio de Pituaçu, pelas oitavas de final da Copa do brasil. O Esquadrão dominou toda a partida e agora enfrenta o Grêmio, pelas quartas de final do torneio.

Depois de empatar o primeiro jogo por 0 a 0, num jogo insosso contra a equipe lusitana, o torcedor tricolor estava desconfiado com a equipe, que marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos e, ainda assim, feito por um zagueiro.

Os jogadores tricolores, no entanto, entraram com o espírito do Esquadrão e logo aos 14 minutos de jogo abriram o placar. Em cobrança de escanteio de Gabriel, Fabinho, sem pular, cabeceou forte no canto do goleiro Wéverton, que tocou na bola, mas nada pode fazer.

O ritmo do jogo se manteve. O Bahia tinha as melhores chances, mas Junior não parecia estar no seu dia. Ledo engano. O Anjo Loiro guardou o melhor pro final e, aos 25 minutos do segundo tempo, em jogada que envolveu raça e técnica, marcou um golaço.

Em bola lançada, ele ganhou no corpo de dois zagueiros lusitanos e quando ficou cara a cara com o goleiro, deu um leve toque de cobertura, marcando um golaço que definiu a classificação.

O Bahia agora esquece a Copa do Brasil e se concentra no Ba-Vi, que decidirá o vencedor do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 13, às 16h, novamente no Estádio de Pituaçu.

Do banco à glória - O primeiro tempo do duelo foi marcado pela superioridade do Esquadrão sobre a Lusa. Apesar de um pouco desorganizado nas jogadas de ataque, o Bahia dominava a partida e teve os lances mais perigosos da etapa. Como já virou rotina, Gabriel era o responsável pelas jogadas mais incisivas do ataque tricolor. O gol chegou de bandeja, mais uma vez vindo do jovem garçom com nome de anjo.

Aos 14 minutos da primeira etapa, Gabriel lançou escanteio da direita. A bola cruzou toda área lusitana e caiu na cabeça de Fabinho, que sem nem precisar pular, cabeceou forte no canto de Wéverton. O goleiro ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol Tricolor.

A Portuguesa chegou algumas vezes, mas sempre com bolas paradas e não assustou o Bahia em nenhum momento. Raí era o jogador mais perigoso da Lusa, mas teve poucas chances.

Quem teve uma chance clara foi o Esquadrão, com Titi. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o capitão recebeu sozinho na área, mas quando todos pensavam que ele soltaria a bomba, o zagueiro tentou encobrir o goleiro, sem sucesso. Final de primeiro tempo e, pra variar, Gabriel como melhor em campo.

A redenção – A Portuguesa voltou ao segundo tempo decidida a reverter a situação. Ananias e Raí faziam as melhores jogadas da equipe, no entanto, o time, mesmo com baixa estatura, insistia em jogadas aéreas. No entanto, mesmo inflamada, a Lusa não chegava a ameaçar a defesa tricolor, bem postada em toda a partida.

Quem botou fogo no segundo tempo foi o meio campo tricolor. Gabriel e Lulinha, com muita velocidade, faziam com que a defesa da Portuguesa perdesse os cabelos. E a classe. Foram sucessivas faltas, até que o juiz amarelasse o zagueirão Rogério, que se inspirou na capoeira para dar uma rasteira em Junior.

Isso não intimidou o Anjo Loiro. Aos 25 minutos da segunda etapa, ele que vinha se embolando diversas vezes com a bola e os zagueiros adversários, venceu disputa no corpo com dois defensores lusitanos.

Os zagueiros ficaram no chão e Junior ficou na cara de Wéverton. O camisa 9 tricolor poderia ter dado um foguete, mas preferiu a classe e encobriu o goleiro rubro-verde com muita categoria, para a alegria dos mais de 13 mil torcedores que compareceram ao Pituaçu nesta noite.

A partir daí, o Bahia passou a administrar o placar. Para o desespero da Lusa, que aos 29 minutos viu Rogério impedir a passagem de Vander, que acabava de entrar no lugar de Junior, ser expulso da partida, tornando ainda mais difícil a missão do time recém-rebaixado a Série A2 do Campeonato Paulista.

O jogo seguiu sem muitas chances de gol. O Bahia dominou o meio de campo e ouviu a torcida gritar “olé”, até que o árbitro Heber Roberto Lopes apitasse o final da partida, que colocou o Bahia, pela quarta vez em sua história, nas quartas de final da Copa do Brasil.

No fim do jogo, Junior falou sobre a seca de gols do ataque tricolor nos últimos jogos. “Gol é que me faz sobreviver e alimentar meus filhos, os passarinhos lá em casa, mas a torcida tem razão de cobrar. Confio em mim. Meus companheiros me deram força, é um grupo abençoado. Ganhamos, jogamos bem, agora é continuar concentrados e focar no Ba-Vi”, afirmou o nome da noite.

Neste domingo, 13, às 16h, o Bahia enfrenta o Vitória, em jogo final do Campeonato Baiano que pode acabar com um jejum de mais de 10 anos do clube. Na Copa do Brasil, o Esquadrão enfrentará o Grêmio, no próximo dia 17, em horário ainda indefinido, novamente em Pituaçu, pelas quartas de final do torneio nacional, que dá uma vaga ao vencedor na próxima edição da Copa Libertadores da América.

FICHA TÉCNICA: BAHIA 2 x 0 PORTUGUESA

BAHIA: Marcelo Lomba; Madson, Rafael Donato, Titi (Danny Morais) e Helder; Fabinho, Diones, Morais e Gabriel (Magno); Lulinha e Junior (Vander). Técnico: Paulo Roberto Falcão.



PORTUGUESA: Weverton; Luis Ricardo, Renato, Rogério e Raí; Wilson Mathias, Maylson (Bruninho), Boquita (Marcelo Henrique) e Henrique; Ananias e Rodriguinho (Danilo). Técnico: Geninho.



GOLS: Fabinho, aos 14 minutos do primeiro tempo; Júnior, aos 25 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS: Gabriel (Bahia); Maylson, Bruninho e Luis Ricardo (Portuguesa).



CARTÃO VERMELHO: Rogério (Portuguesa).



ÁRBITRO: Héber Roberto Lopes (Fifa/PR).



RENDA: R$ 273.855,00



PÚBLICO: 13.513 pagantes.

Vagner Campos

