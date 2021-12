O primeiro dia de 2017 no mundo esportivo vai ficar marcado por um golaço de Oliver Giroud. Neste domingo, o atacante francês abriu caminho para a vitória do Arsenal por 2 a 0 sobe o Crystal Palace, em casa, pelo Campeonato Inglês, ao marcar um gol no estilo "escorpião" no primeiro tempo do duelo válido pela 19ª rodada.

Estadão Conteúdo Com golaço de Giroud, Arsenal vence Crystal Palace e sobe para terceiro no Inglês

Com a vitória deste domingo, o Arsenal chegou ao 40 pontos, em terceiro lugar no Inglês, a nove do líder Chelsea. O time voltará a jogar na próxima terça-feira, fora de casa, diante do Bournemouth. Já o Crystal Palace segue com 16 pontos, em 17º lugar, ameaçado de rebaixamento, e receberá no mesmo dia o Swansea.

A partida deste domingo no Emirates Stadium não teve grandes emoções, pois o Arsenal teve o controle de todo o duelo. E o time marcou um golaço logo aos 17 minutos da etapa inicial. Em um rápido contra-ataque, Alexis Sánchez cruzou para Giroud. A bola parecia que iria passar do francês, mas ele conseguiu finalizar de calcanhar, marcando um golaço.

Em desvantagem e correndo risco de rebaixamento, o Crystal Palace equilibrou o duelo no começo da etapa final. Mas o Arsenal não demorou para definir o seu triunfo. Aos dez minutos, Monreal cruzou rasteiro, Dann tentou o corte, mas a bola sobrou para Iwobi cabecear para as redes, fazendo 2 a 0.

A partir daí, o Arsenal não passou mais grandes sustos, assegurando a vitória sobre o Crystal Palace, a quarta seguida como mandante no Inglês. Já o rival tropeçou pela quinta vez consecutiva no torneio.

adblock ativo