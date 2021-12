Com gol salvador de Pimpão, Botafogo elimina o Colo-Colo e segue na Libertadores

O Botafogo sobreviveu à pressão chilena e um gol sofrido no início do jogo para avançar à terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Com empate por 1 a 1, no estádio Monumental, em Santiago, no Chile, o time alvinegro eliminou o Colo-Colo e segue adiante na principal competição sul-americana. O gol da classificação foi marcado por Rodrigo Pimpão, aos 35 minutos do segundo tempo.

No placar agregado, o confronto ficou 3 a 2 para o Botafogo, que venceu o primeiro confronto, há uma semana, por 2 a 1, no estádio do Engenhão, no Rio.

Agora o clube alvinegro tem apenas mais um estágio para chegar à fase de grupos. Com o novo formato da competição, o time precisa da classificação na terceira fase preliminar, onde enfrentará o vencedor entre Olimpia e Independiente del Valle, que se enfrentam nesta quinta-feira. Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o time equatoriano joga pelo empate em Assunção para avançar na competição.

Com a pressão de ter de vencer para avançar na competição, o Colo-Colo começou o jogo com forte pressão. Na primeira jogada, Baeza apareceu livre pela esquerda, mas chutou forte cruzado e ninguém completou. A tentativa assustou o Botafogo, que cedeu. Aos dois minutos, bola na área, Pavez desviou e Emerson completou: gol contra e 1 a 0 para o Colo-Colo.

A torcida no estádio Monumental era pura festa diante um Botafogo acuado, que só conseguiu se recuperar após os 10 minutos em tentativa de Airton, de fora da área. Reestabelecido em campo, o clube alvinegro passou a ter controle do jogo e só não empatou por causa das boas intervenções de Villar, em chutes de Montillo e Marcelo.

Mesmo em casa, o Colo-Colo começou a administrar o resultado. Passou a chamar o Botafogo para o seu campo em busca de um contra-ataque mortal. As chances do time brasileiro ficaram raras, com Montillo sobrecarregado na criação da equipe.

O Botafogo tinha a necessidade de marcar um gol para seguir na competição, mas retornou para o segundo tempo sem modificações. Apesar de ter a posse de bola, os três volantes pouco produziam e deixavam o time travado, sem inspiração no meio de campo. A saída passou a ser as laterais e o jogo aéreo. Foi assim que Rodrigo Lindoso finalizou forte e assustou o goleiro Villar.

Enquanto isso, o Colo-Colo gastava o tempo e aproveitava o desespero do adversário. Aos 16 minutos, Ramón Fernandéz chutou, a bola desviou em João Paulo e acertou a trave. Sem centroavante, o técnico Jair Ventura só colocou Roger aos 32. Foi a mudança que fez o time melhorar.

Após ganhar no alto, Roger abriu o jogo com Guilherme, que cruzou para o centroavante chutar. No reflexo, Villar fez boa defesa e deu rebote para Rodrigo Pimpão concluir e empatar o confronto, aos 35 minutos: 1 a 1.

Sem comemorar o gol, o goleiro Gatito Fernández alegou ter sido atingido por um objeto e caiu no chão. Após cinco minutos de paralisação, o jogo foi reiniciado. Mas a missão alvinegra já estava feita. Mesmo com os sete minutos de acréscimos, o time segurou a pressão final dos chilenos para garantir o empate e levar a classificação para o Brasil.

COLO-COLO 1 x 1 BOTAFOGO

LOCAL - Estádio Monumental, em Santiago (Chile)

GOLS - Emerson (contra), aos 2 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Pimpão, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Patrício Loustau (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Pavez e Fernando Meza (Colo-Colo); Rodrigo Pimpão, Jonas e Airton (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

COLO-COLO - Villar; Baeza, Barroso e Fernando Meza; Pávez, Valdéz (Morales), Luis Figueroa (Fierro), Véjar (Christofer Gonzáles) e Ramón Fernandéz; Rivero e Paredes. Técnico: Pablo Guedes.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Jonas, Marcelo, Emerson e Victor Luís; Airton (Guilherme), Bruno Silva, Rodrigo Lindoso (Roger), Montillo e João Paulo (Dudu Cearense); Rodrigo Pimpão. Técnico: Jair Ventura.

