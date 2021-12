Com gol no fim, Vitória da Conquista bate Sampaio Corrêa

No reecontro com sua torcida, após o Lomantão finalmente ser liberado para a temporada, o Vitória da Conquista fez bonito e bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, com um gol de Todinho, aos 42 minutos do 2º tempo. O resultado deixa o Bode na 2ª posição do Grupo E, com os mesmos 10 pontos do Ceará, perdendo no saldo de gols (8 contra 3).

Agora, na rodada final, que acontece na próxima quarta-feira (dia 23), com todos os jogos às 21h45, o Vitória da Conquista precisa de um simples empate com o Ceará, em Fortaleza, para se garantir como o primeiro time do interior baiano a alcançar as finais da Copa do Nordeste em seu novo formato.

Com o fim da 5ª rodada, já é possível definir um cenário de classificação para a semana que vem. Pelo Grupo A, jogam Campinense x ABC e Salgueiro x Imperatriz. ABC e Imperatriz já não têm chances de classificação, sem condições de ficar entre os três melhores 2º colocados. Assim, cabe ao Salgueiro, em casa, tentar chegar aos 10 pontos para beliscar uma vaga nas quartas. Já garantido na liderança da chave, o invicto Campinense luta pelo 1º lugar geral com o Bahia.

No Grupo B, duelam CRB x Estanciano e América-RN x Coruripe. Em casa e contra o lanterna, que já não tem chances de classificação, o CRB precisa de um triunfo simples para carimbar a liderança. No outro jogo, confronto direto por uma vaga, com vantagem para o América-RN, que se garante nas finais com um triunfo, independentemente dos resultados das outras chaves.

No Grupo C, na Fonte Nova, o Bahia precisa apenas de um empate contra o Santa Cruz para ficar com o 1º lugar geral da 1ª fase da Copa do Nordeste. A igualdade também garante o time Coral nas quartas de final. Em Aracaju, os desclassificados Confiança e Juazeirense se despedem do torneio.

Por fim, no Grupo D, o Sport recebe o Botafogo-PB e precisa de um triunfo simples para ir às finais. Já o Fortaleza visita o Ríver, no Piauí, e precisa vencer para sonhar com uma vaga.

