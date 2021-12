Com gol no fim do jogo, Bahia perde na estreia do Baianão para o Serrano

Com seis reforços em campo, em relação a temporada 2010, o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Serrano, na partida de estreia no Campeonato Baiano, disputada na tarde deste domingo, 16, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.



O gol que deu o triunfo ao Serrano saiu aos 43 minutos do segundo tempo, em falta cobrada por Jackson na entrada da área do Bahia. No primeiro tempo, André Araújo, aos 14 minutos, abriu o placar em um contra-ataque. Jael, aos 15 minutos, de cabeça, fez o gol de honra do tricolor baiano na partida.

Jogadores do tricolor antes do início do jogo: amarga largada com derrota em Vitória da Conquista. Foto: Luiz Tito/Ag. A TARDE

Primeiro tempo – Jogando em casa, o Serrano começou pressionando o Bahia, conseguindo chegar com perigo logo aos quatro minutos, quando André Araújo tocou de cabeça no ângulo, forçando Tiago a desviar de ponta de dedo e colocar para escanteio.



Aos 14 minutos, em um vacilo da defesa do Esquadrão, o Serrano marcou o primeiro gol. Souza tentou driblar no meio de campo e perdeu a bola. No contra-ataque, André Araújo aproveitou o espaço deixado do lado esquerdo da defesa do Bahia e entrou com a bola dominada, chutando forte no canto do goleiro Tiago.



A resposta do Bahia veio um minuto depois, com Jael. Ávine lançou na área e o atacante tocou de cabeça no meio. O goleiro André tentou espalmar para o lado, mas acabou colocando a bola para dentro do gol.



O restante do primeiro tempo foi equilibrado, mas com poucas chances de gol claras para os dois lados. O Serrano assustou em um escanteio, quando Williames tocou de cabeça, forçando uma boa defesa de Tiago, no reflexo.



Já o Bahia reclamou muito de duas jogadas no final da primeira etapa. Aos 44, Boquita caiu após dividir a bola com o goleiro André. Apesar do goleiro do Serrano não tocar na bola, o juiz Diego Pombo Lopes não marcou a penalidade e mandou o jogo seguir.



Nos acréscimos, o zagueiro Titi foi derrubado na área do Serrano, mas Diego acabou marcando impedimento na jogada anterior.



Segundo tempo – Na etapa final, o Bahia voltou melhor e criou boas chances de gol. Aos onze minutos, Ávine fez boa jogada pelo lado esquerdo, chutando forte para o gol. André, bem colocado, espalmou para o lado.



Com a saída de Souza e entrada de Maranhão, o Bahia melhorou a velocidade e continuou criando mais do que o Serrano. Em duas jogadas, aos 21 e aos 23 minutos, com Bruno Paulo e André, o Esquadrão levou perigo ao gol de André.



Sem conseguir converter o melhor momento em gol, o Bahia assistiu o Serrano voltar a equilibrar o jogo, assustando em boas jogadas individuas. Aos 29, Pena, de cabeça, quase marcou. Aos 32, Carlos Júnior fez uma bela jogada e foi parado no momento da conclusão pelo zagueiro Titi.



O gol da vitória do Serrano aconteceu aos 43 do segundo tempo. Em uma falta cometida por Titi na meia-lua da entrada da área, Jackson bateu forte. A bola passou por baixo da barreira, sem chance para o goleiro Tiago.



O Bahia ainda teve chance de empatar a partida aos 47, em uma boa jogada de Maranhão, que, de cara para o goleiro, preferiu tentar tocar para Jael, mas a defesa do Serrano conseguiu evitar a conclusão.



Próximos jogos - Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Feirense, em Pituaçu, no próximo domingo, 23, às 16h. Já o Serrano joga no mesmo horário contra o Atlético, em Alagoinhas.

SERRANO 2 X 1 BAHIA



Local: Estádio Municipal Lomanto Júnior (Lomantão), em Vitória da Conquista.

Público: 5.040 pagantes

Renda: R$ 75.375,00.

Árbitro: Diego Pombo Lopes.

Assistentes: Adson Márcio Lopes Leal e Elicarlos Franco de Oliveira.

Gols: André Araújo (Serrano), aos 14 min do 1º tempo; Jael (Bahia), aos 15 min do 1º tempo; e Jackson (Serrano), aos 43 min do 2º tempo.

Cartões amarelos: Willians Santos, Gustavo e Pena (Serrano); Bruno Paulo, Titi, Lucas, Nen e Ávine (Bahia).



Serrano: André Nunes; Ricardo Ehle, Willames (Rubens), Jackson e Geovani (Willians Santos); Joelan, Joelson, Gustavo e Samuel Júnior; Pena e André Araújo (Carlos Júnior). Técnico: Elias Borges.



Bahia: Tiago; Lucas, Nen, Titi e Ávine; Rafael Jataí (Camacho), Boquita, Hélder e Bruno Paulo; Jael e Souza (Maranhão). Técnico: Rogério Lourenço

