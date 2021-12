Com gol e protesto de Marcelo, Real Madrid vence em seu retorno aos campos

Com direito a gol e protesto do lateral brasileiro Marcelo, o Real Madrid venceu o Eibar por 3 a 1 em seu retorno ao futebol após cerca de três meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19.

Em partida válida pela 28° rodada da La Liga, disputada no Estádio Alfredo Di Stefano, campo que carrega o nome de um dos maiores ídolos do time Merengue, enquanto o Santiago Bernabéu passa por reformas, o time madrilenho não teve grandes problemas diante do modesto Eibar.

O lateral esquerdo Marcelo, autor do último gol da partida, comemorou o tento homenageando o norte-americano George Floyd, morto no dia 25 de maio por um policial branco durante abordagem. Os outros gols da partida foram marcados pelo meia Kroos e pelo defensor Sergio Ramos. Bigas descontou para o Eibar.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 59 pontos, dois a menos que o Barcelona, líder da competição. O Eibar se manteve na 16° posição com 27 pontos.

