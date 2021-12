Com gol e assistência de Pato, Villarreal vira em estreia na Liga Europa

Sob a liderança de Alexandre Pato, o Villarreal estreou com uma vitória de virada sobre o Zurich nesta quinta-feira, 15, na fase de grupos da Liga Europa. O brasileiro foi decisivo para o triunfo por 2 a 1, pois marcou um dos gols e deu assistência para o outro, anotado por Jonathan dos Santos.

Todos os gols, nascidos em belos lances, foram marcados no primeiro tempo. O time da Suíça saiu na frente, com gol relâmpago de Armando Sadiku logo aos dois minutos de jogo. Ele acertou forte chute de fora da área e mandou no canto esquerdo do goleiro Andrés Fernández.

Mas o Villarreal buscou a virada antes do intervalo. Pato iniciou a reação ao receber pela direita e bater forte, da entrada da área, sem dar chances ao goleiro Andris Vanins, aos 28 minutos. Aos 45, o brasileiro voltou a brilhar ao fazer linda tabela de seis toques, com Jonathan dos Santos. O mexicano encheu o pé e bateu de primeira, estufando as redes.

Com a virada, o Villarreal estreou somando três pontos no Grupo L da Liga Europa. Ocupa a segunda colocação, atrás apenas do Osmanlispor. O time turco venceu o Steaua Bucuresti, da Romênia, por 2 a 0, também nesta quinta.

Pelo Grupo H, o Shakhtar Donetsk despontou na chave ao superar o Konyaspor, da Turquia, por 1 a 0. Facundo Ferreyra marcou o único gol da partida, vencida pelo time ucraniano, recheado de brasileiros. Pelo mesmo grupo, Braga e Gent empataram por 1 a 1.

Em jogo movimentado na Grécia, o Ajax derrotou o Panathinaikos por 2 a 1, pelo Grupo G. A partida contou com três expulsões, duas para o time grego, e um pênalti desperdiçado pelos visitantes holandeses. Mesmo com a chance perdida, o Ajax levou a melhor e despontou na chave.

Na outra partida do grupo, o Standard Liège empatou com o Celta de Vigo por 1 a 1. Giuseppe Rossi anotou o gol dos espanhóis.

