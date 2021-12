Com gol de Vinicius Jr, Real vence Barça e assume liderança do Espanhol

O Real Madrid venceu por 2 a 0 o Barcelona neste domingo, 1º, no superclássico do Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e recuperou a liderança que havia perdido há uma semana.

O brasileiro Vinícius Junior abriu o placar no segundo tempo (71) e nos acréscimos Mariano Díaz decretou a vitória (90+2), garantindo três pontos importantes ao time da capital que entrou em campo neste domingo sob pressão após duas derrotas consecutivas, contra o Levante pela Liga espanhola e contra o Manchester City pela Liga dos Campeões.

O time merengue volta a ganhar moral ao tirar a liderança das mãos dos eternos rivais catalães, que agora estão a apenas um ponto dos madrilenhos e com o mesmo saldo de gols, faltando 12 rodadas para o final do campeonato.

O Real Madrid entrou em campo com intensidade, mas foi diminuindo um pouco o ritmo com o passar dos minutos, só voltando ao brilho inicial após o gol do brasileiro.

Diante dos ataques da equipe merengue, o Barça, com dificuldades já que Lionel Messi estava bem marcado, foi jogando com base no toque e na paciência, se aproximando assim da área adversária.

Após o intervalo, o time madrilenho continuou insistindo na velocidade pelas pontas, por onde Vinicius Junior chegava com perigo.

Isco Alarcón, que se movia de um lado para o outro buscando surpreender, soltou uma bomba no ângulo obrigando Marc André Ter Stegen a fazer uma grande defesa (56).

O atacante espanhol voltou a ameaçar com uma cabeçada na área, que Gerard Piqué afastou debaixo do travessão (60).

Essas duas oportunidades foram os melhores momentos do Real Madrid que pressionava um Barcelona recuado.

O gol merengue veio quando Vinicius recebeu um passe em profundidade de Toni Kroos e disparou quase sem ângulo uma bomba que desviou em Piqué, confundindo Ter Stegen, e entrando no fundo das redes do Barça (71).

O gol deu asas ao Real Madrid que ainda aumentaria nos últimos instantes por meio de Mariano, que havia entrado um minuto antes no lugar de Benzema (90+2).

